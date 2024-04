Je vertelt over het doden van patiënten maar bent geen verdachte meer. Hoe kan dat?

"Je probeert in die eerste fase de regie te houden. Dat moet niet beïnvloed worden door andere factoren. Dat vraagt om een min of meer gesloten eerste fase van zo'n onderzoek", verduidelijkt hoofdofficier Diederik Greive.

Alles uit de kast

Vrienden, familie, collega's en GGZ-medewerkers. Allemaal worden ze gehoord. Ook gaat het OM uitgebreid in overleg met het WZA om te bepalen om welke medische dossiers het gaat. Uiteindelijk komen er veertig tot vijftig dossiers op tafel die onderzocht worden.

Ook kijkt het OM of het überhaupt kan wat V. beweert. Hoeveel mensen zijn er overleden in het WZA tijdens de pandemie? Ruim tweehonderd is de conclusie. Maar, zo blijkt nu, dat is statistisch gezien niet buitensporig veel in vergelijking met andere ziekenhuizen.

"Dan kijk je naar wanneer de verdachte aan het werk was. We vergeleken zijn dienstrooster met de mensen die overleden op de afdeling waar hij werkzaam was, tot 24 uur erna. Dat leidde tot een dusdanig aantal dat de twintig die hij noemde in theorie had kunnen kloppen", aldus Homans.

Coronatijd

Ook kijkt de opsporingsinstantie of het mogelijk is om de apparatuur waar patiënten van V. aan hebben gelegen nog uit te lezen is. Maar dat blijkt niet te doen na twee jaar.

Verder blijkt uit het medische verloop van de patiënten die hij behandelde dat er weinig opvallende dingen zijn. "We zagen wel dat er mensen plotseling overleden of verslechterden. Maar dat paste ook in het ziektebeeld van corona", legt Homans uit. Kortom: er kan niet één op één vastgesteld worden dat handelingen die V. uitvoerde ervoor zorgden dat mensen verslechterden.

Oppakken

Na een maand onderzoek pakt het OM Theodoor V. op. Ondanks dat er nog geen direct bewijs op tafel ligt. "Maar", zo zegt hoofdofficier Greive, "iemand aanhouden is nooit een schot in de duisternis."