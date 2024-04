PvdA Coevorden wil gratis openbaar vervoer voor minima

Introduceer een speciale pas, waarmee mensen met een smalle beurs gratis in de daluren van de bus kunnen gebruikmaken. Dat plan lanceerde raadslid Gilbert Mulder (PvdA) dinsdagavond tijdens een commissievergadering in de gemeente Coevorden. "Er zijn al meer gemeenten die dit doen, dus waarom wij niet?"

Zo'n regeling zou volgens hem als effect hebben dat veel mensen gemakkelijker uit hun sociale isolement komen, en dat scheelt de maatschappij dan weer zorgkosten. "Ze kunnen - buiten de spits - makkelijker naar verjaardagen, op bezoek bij vrienden of sporten. Kortom, deze mensen doen dan meer mee met het maatschappelijk leven." Ook voor inwoners met een zogeheten Wmo-pas (Wet maatschappelijke ondersteuning, red.) zou een regeling voor gratis ov volgens Mulder een goed plan zijn.

Bestaat al in andere gemeenten

Het is geen heel origineel idee. "In de Groningse gemeente Het Hogeland is recent een proef gedraaid, met succes. En ook in de gemeente Eemsdelta zijn er plannen. Elders in het land zie je vergelijkbare projecten in onder meer Haarlem, Alkmaar en in Zeeuwse gemeenten."

'Qua timing niet logisch'

Mulder kreeg verantwoordelijk wethouder Joop Slomp dinsdagavond niet direct mee. "Een sympathiek plan, maar qua timing niet logisch", oordeelde de wethouder. "Binnenkort komt er juist een uitgebreid plan richting de raad met allerlei nieuw beleid voor minima en daar zit openbaar vervoer niet bij. Dan vind ik het nu niet handig om, terwijl we hierover nog moeten beslissen, nu alweer met extra plannen daar bovenop te komen."

Daar komt volgens Slomp bij dat zo'n regeling ook geld kost en het de vraag is of het praktisch uitvoerbaar is.