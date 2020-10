Provincie is miljoenen extra kwijt aan zand voor verdubbeling N34

De provincie kan bij de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en knooppunt Holsloot en de aanpak van knoopunt Emmen-west geen gebruik maken van eigen zand dat bij vlakbij de Huttenheugte in Dalen gewonnen zou gaan worden. Daarom moet er voor 5 miljoen euro aan zand worden gekocht.

PS akkoord met duur leergeld

De oorzaak hiervan is een lopende rechtszaak over de zandwinning bij de Huttenheugte. Een aanwonende vreest namelijk overlast en stapte naar de rechter. Dus moest de provincie het zand voor de verdubbeling op de zandmarkt kopen. Extra kosten: 5 miljoen euro.

Provinciale Staten hebben geen twijfel: de extra 5 miljoen is akkoord. Het werk is al zo ver gevorderd, dat er geen weg terug is. "Een kleine tegenslag met grote gevolgen", vindt Roy Pruisscher van de ChristenUnie. "We hebben ons huiswerk als provincie niet goed gedaan", concludeert SP'er Wim Moinat.

Idee was slim: werk-met-werk

De zandwinning bij de Huttenheugte was bedacht als slim werk-met-werk maken. En goedkoper. Recreatiepark de Huttenheugte van Centerparcs wil graag een verdieping van haar recreatieplas om schoner zwem- en viswater te krijgen. De provincie had zand nodig en de Heuttenheugte ligt dichtbij de N34. Waarom dan niet zelf zand gaan winnen dicht bij huis, in plaats van duurder kopen? Doordat een omwonende dat blokkeert is er nu dus toch voor 5 miljoen euro aan zand gekocht bij andere leveranciers voor de verdubbeling van de N34.

Forum voor Democratie-statenlid Harry Omlo vraag zicht wel af wanneer er dan wél zand bij de Huttenheugte gewonnen kan worden. Gedeputereerde Cees Bijl weet het niet, dat ligt aan de rechter. Het antwoord op die vraag is wel belangrijk voor de oplossing die Bijl heeft bedacht: later alsnog zand winnen bij de Huttenheugte voor de aanpassing van de N34 bij Klijndijk, de N391 rondweg Emmen en werkzaamheden bij Emmerschans. Dan krijg je bij die projecten het kostenvoordeel van eigen zand.

Eigenlijk is het niet 5 maar 7 miljoen

Ondertussen is de scheur in de broek niet 5 maar 7 miljoen euro, concluderen Thea Potharst van Partij voor de Dieren en Annigje Udinga van de VVD. "Voor de Huttenheugte zijn al 2 miljoen aan kosten gemaakt waarvan 1 miljoen voor een aannemer en grondverwerving voor het tijdelijke zanddepot." Bijl: "We hebben het nodige leergeld betaald en we gaan bij een volgende aanbesteding van werk wel drie keer checken of het zand ook echt beschikbaar is."