Hij benaderde een aantal kerken, horecazaken en politici en wist in korte tijd een groep vrijwilligers bij elkaar te krijgen voor de actie Soep op de Stoep. Samen bezorgden de vrijwilligers 550 kommen snert met roggebrood en spek op adressen in elf verschillende dorpen in de gemeente Borger-Odoorn. De actie was zo succesvol dat de maatschappelijk werker de komende tijd meer acties op touw wil gaan zetten.

Traantje weggepinkt

"We hebben de soep, roggebrood en spek op de stoep gezet daarna aangebeld en zijn drie meter achteruit gestapt. Na de eerste verrassing en verbazing hebben we ook gevraagd of we verder ook nog iets voor ze konden doen en of ze ergens tegenaan liepen. Daar kunnen we nog een vervolg aan geven." Volgens Scholte Aalbes riep dit simpele gebaar veel emoties op: "Mensen waren verrast, ontzettend blij maar ook vol ongeloof. Gewoon het feit dat iemand aan ze dacht." Meerdere mensen hebben volgens hem een traantje weggepinkt.

Ook deze mevrouw werd verrast met een vers soepje (Rechten: (foto: Bas Scholte Aalbes))

Volgens Scholte Aalbes voelen veel mensen in de gemeente Borger-Odoorn zich eenzaam in deze coronatijd. En dan gaat het volgens hem niet alleen om alleenstaande ouderen, maar ook eenzame jongeren. Met de actie Soep op de Stoep wil hij deze mensen laten weten dat er aan ze wordt gedacht.

Vervolg

De actie wordt niet alleen warm ontvangen door de eenzame mensen die de soep kregen, ook blijkt er veel animo te zijn om als vrijwilliger mee te helpen. Zo meldden zich meer vrijwilligers aan dan dat er nodig waren en dus moesten er ook mensen teleurgesteld worden. Vanwege het succes van deze eerste actie zijn er nu plannen om het project een vervolg te geven. Er zijn al concrete plannen om een soortgelijke actie op touw te zetten in Emmen.

Vanavond deelt Bas Scholte Aalbes zijn ervaringen van afgelopen weekend met de gemeenteraad in Borger-Odoorn. "Juist in deze tijd moeten we aandacht hebben voor eenzaamheid." En die boodschap wil hij delen met de politiek.