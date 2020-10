Les in gezond eten en bewegen: 'Op deze manier krijg je ze lekker aan het sporten'

"We kunnen de kracht van voetbal heel goed inzetten als maatschappelijk doel", legt Hugo de Olde uit. "Het is toch een extra stukje motivatie naar de kinderen toe."

Meer energie

Twintig weken lang houden de schoolklassen zich dus bezig met sporten, gezond eten en alles wat samenhangt met een gezonde leefstijl. "Tegenwoordig zitten kinderen toch veel achter een scherm en op deze manier krijg je ze wel lekker aan het sporten", zegt leerkracht Michel Jeurink. "Uiteindelijk krijgen ze daar toch veel meer energie van."

Ondanks het feit dat uit cijfers van de GGD blijkt dat meer kinderen in Zuid-Oost Drenthe kampen met overgewicht dan gemiddeld, is dat niet de directe motivatie voor dit project. "Voor ons is het belangrijker dat ze een gezonde leefstijl aanleren dan dat we zeggen dat ze te dik zijn. We doen het op een speelse manier", verduidelijkt De Olde.

Teveel wegen

Al is het de vraag of groep 7 van De Delftlanden wel enthousiast gemaakt moet worden. Want sporten hoort er gewoon bij, vinden zij. "Ik kan wel iets meer groente en fruit eten", denkt Amy. "Maar sporten doe ik al twee keer in de week."

"Sporten is echt belangrijk", denkt ook Milo. "Ik kwam er net achter dat ik iets teveel weeg, maar ik sport al heel veel. Het zal wel door mijn bouw komen", zegt hij lachend.