Prinses Margrietschool in Smilde door coronabesmetting dag gesloten

De Prinses Margrietschool in Smilde is donderdag per direct dichtgegaan (Rechten: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

De Prinses Margrietschool in Smilde ging vandaag per direct dicht vanwege een corona-besmetting. "Gisteravond kregen wij een melding van een besmette stagiaire", vertelt directeur Koos van Riezen. "Toen konden we geen bron- en contactonderzoek meer doen om te achterhalen welke collega's met haar in contact zijn geweest. Uit voorzorg hebben we daarom besloten om vandaag geen kinderen te ontvangen."

Inmiddels is duidelijk welke mensen in quarantaine moeten. Dat geldt voor twee leerkrachten. Andere docenten kunnen gewoon weer beginnen. De school gaat morgen weer open. "Dit was een stevige maatregel, maar wel om alle risico's uit te sluiten", vervolgt Van Riezen. "Gelukkig krijgen we positieve reacties van de ouders en de medezeggenschapsraad. Zij vonden dit ook het enige verstandige besluit. Gezondheid staat voorop."

Crisismanagement

Parttimers gaan de komende weken wat uren extra werken om verder lesuitval te voorkomen. "Het is crisismanagement", aldus Van Riezen. "We moeten iedere keer kijken naar de situatie. Wat is verantwoord en welke mensen kunnen aan het werk? Hoe gaan we de zieke mensen vervangen? Want de kinderen moeten gewoon onderwijs blijven volgen. De kinderen willen gewoon het liefste naar school."

Lees ook: