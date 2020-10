Bijzonder: Tientallen tanks en legervoertuigen op Drentse wegen voor oefening

Niet vaak rijden de militaire voertuigen zulke grote afstanden. "Wat wel vaak gebeurt, is vanaf hier in Havelte naar een treinstation om dan vervolgens de voertuigen op de trein te zetten, maar deze afstand over de openbare weg doen we niet zo vaak", vertelt overste Vrenken, de bataljonscommandant. "En wat vooral bijzonder is voor onze chauffeurs, is dat er ook ander verkeer op de weg is. Iets wat je op een oefenterrein natuurlijk zelden ziet."

Juist daarom is het volgens Vrenken een goede oefening. "Deze militairen staan stand-by om voor de NAVO ingezet te worden. Binnen 30 dagen moeten wij klaar kunnen zijn voor een NAVO-inzet. Als we dat doen, dan hebben we ook dit soort verplaatsingen."

Gedwongen in Nederland blijven

De oefening in Nederland is een alternatief voor de gebruikelijke, jaarlijkse oefening in Duitsland. Vanwege de coronacrisis is de brigade gedwongen om in Nederland te blijven. Wel wordt er van de militairen verwacht dat ze snel inzetbaar kunnen zijn voor bijvoorbeeld versterking van ziekenhuizen of het ondersteunen van teststraten en de politie.

Vandaag zijn er ruim 20 gevechtsvoertuigen gereed gemaakt voor de oefening, dat is zo'n derde van het bataljon. Korporaal Nick zit in een Fennek. "Dat zijn sluipvoertuigen", legt hij uit. "Wij gaan de verkenning doen, zitten doorgaans verstopt en proberen niet herkend te worden."

Voor vertrek wordt eerst alles gecontroleerd door Nick. "Het voertuig moet natuurlijk onderweg niet kapotgaan. Het moet veilig zijn. We rijden niet alleen in het bos, maar ook op de openbare weg. Dus alles moet vastzitten en gecontroleerd zijn", zo vertelt Nick aan RTV Drenthe.

Tot voor kort stonden alle voertuigen stil op de kazerne en werden oefeningen uitgesteld. "Op het moment dat je te lang stopt met trainen, dan houd je ook op met goed zijn. En dat kunnen we ons niet veroorloven, want als er iets gebeurt moeten wij wel klaarstaan", vertelt Vrencken.

1,5 meter afstand houden lastig

Defensie is druk bezig met het onder controle houden van de coronasituatie. "We hebben de gewone risico's waar iedereen mee te maken heeft. Daarnaast is het lastiger om 1,5 meter afstand te houden als je in zo'n voertuig zit. We proberen de risico's zoveel mogelijk te beperken door groepjes die met elkaar optrekken bij elkaar te houden en niet in contact te laten komen met andere groepen."

De pret mag het virus de oefening niet drukken vertelt Nick. "Het is natuurlijk leuk om te zien dat we met zijn allen in zo'n grote groep samen ergens naartoe gaan, dat je zoiets hebt van 'we gaan samen ergens aan beginnen' en dat is natuurlijk erg mooi."

Militairen rijden over de snelweg (Rechten: RTV Drenthe / Josien Feitsma)