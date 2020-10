'Overval op tankstation Schoonoord was schreeuw om hulp'

"Ik wist dat ik fout zat en wilde opgepakt worden. Daarom heb ik mijn muts ook afgedaan." Dat zei de 25-jarige man uit Emmen in de rechtbank in Assen, waar hij terechtstond voor de overval op een tankstation in Schoonoord vorig jaar november.

"Ik was helemaal paranoïde, want ik zat onder de speed en was al veertien dagen wakker. Ik was psychotisch. Dit was een schreeuw om hulp", legde de man uit Emmen uit. Volgens de Emmenaar lukte het hem niet om op een normale manier hulp te krijgen voor zijn drugsprobleem en psychische klachten.

Handen omhoog

Op 4 november afgelopen jaar liep de man naar de kassa en eiste hij geld van de medewerkster van de tankshop. "Dit is een overval. Je mag op de noodknop drukken, maar ik heb wapens", zei hij volgens de vrouw. De doodsbange medewerkster zette de kassa-lade op de balie en deed haar handen omhoog, omdat ze vreesde voor een vuurwapen. De overvaller griste zo'n 200 euro uit de lade en vluchtte.

"Nee ik zei dat ik geen wapens wilde pakken, omdat ik haar geen trauma's wilde bezorgen", aldus de Emmenaar in de rechtszaal. Hij had naar eigen zeggen twee messen in zijn mouw voor als iemand anders hem zou aanvallen, maar wilde de vrouw niks doen.

Aan de hand van tips kon de politie de man niet veel later thuis, destijds woonde hij twee straten verderop in Schoonoord, aanhouden. Hij bekende meteen. Het slachtoffer schreef in een verklaring dat zij sinds de overval erg bang is. Ze eist bijna 2.500 euro schadevergoeding.

Vier klinieken

Vanwege zijn psychiatrische problemen stuurde de rechtbank de verdachte begin dit jaar naar een kliniek, in afwachting van de rechtszaak. In totaal zat hij de afgelopen maanden op Forensisch Psychiatrische Afdelingen (FPA's) in vier verschillende klinieken, maar overal werd hij weggestuurd. "Ik zit nu weer in de bajes, heb de goede medicatie en het gaat beter dan ooit", zei hij. Hij heeft het slachtoffer een excuusbrief geschreven.

De officier van justitie wilde een straf eisen met ook een verplichte opname in een strengere kliniek dan de vorige vier, een Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK). Omdat er geen duidelijkheid is over wanneer de man dan naar zo'n kliniek zou kunnen, onderbrak de rechtbank de strafzaak. De rechters geven de reclassering vier weken de tijd om onderzoek te doen wanneer en waar de man precies kan worden opgenomen, zodat hij na een celstraf niet op straat komt.

Wanneer de strafzaak verder gaat, is nog niet bekend.

