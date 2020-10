Geen bouwstop voor windpark Veenkoloniën

De rechter komt niet toe aan een beoordeling, omdat het onder meer niet duidelijk is voor welke personen de stichting de belangen behartigt. De rechter heeft de stichting niet-ontvankelijk verklaard.

De initiatiefnemers van het windpark zijn verheugd over de uitspraak, zo is te lezen op de website van het windpark. De partijen zijn blij dat de bouw voortgezet kan worden en daarmee de laatste windturbines in de zomer van 2021 in gebruik genomen zullen worden.

Europese Hof van Justitie

Twee weken geleden tijdens de zitting haalden de tegenstanders een recente uitspraak aan van het Europese Hof van Justitie. Deze uitspraak ging over een windpark in België. Het Hof oordeelde dat windmolens moeten worden getoetst aan veel strengere normen voor de bescherming van omwonenden, dieren en natuur, dan tot nu toe werd gedaan. De stichting Platform Storm meende op basis van deze uitspraak dat de verleende bouwvergunningen voor het park in onze provincie in strijd zouden zijn met de Europese milieuregels.

De verleende vergunningen voor het windpark zijn onherroepelijk sinds 2018, na een uitspraak van de Raad van State. De bouw van windpark De Drentse Monden en Oostermoer, dat 45 windturbines omvat, is inmiddels in volle gang. Op basis van de verleende vergunningen, zijn afspraken gemaakt met de lokale agrariërs. Bij de kwestie in België waarover het EU-hof moest oordelen, lagen de kaarten anders op tafel, zei de advocate. Ze wees de rechter erop dat de belangen voor de exploitanten van het park aanzienlijk zijn.

Platform Storm

De advocaten van de initiatiefnemers van windpark De Drentse Monden en Oostermoer betoogden tijdens de zitting dat Platform Storm een stichting is zonder duidelijke bezittingen en waarvan het niet duidelijk is wie of wat ze vertegenwoordigen bij de strijd om het Drentse windpark. De rechtbank gaat mee met die lezing.

Jan Nieboer van Platform Storm: "We zijn aan de ene kant teleurgesteld, maar aan de andere kant niet. Want de rechter is niet toegekomen aan een inhoudelijke beoordeling. Wat betekent dat onze argumenten nog als een huis boven water staan. We hebben besloten om als een speer door te gaan in deze zaak. Hoe dat eruit gaat zien, is nog niet bekend."

