Pony kopen op 69ste voorjaarsmarkt in Zuidlaren, maar hoe krijg je het dier mee?

Mooi aantal

Geen gebrek

Op de markt is Lieneke Luijckx te spreken over de voorjaarsmarkt. Het is haar eerste als inwoonster van Zuidlaren. "Maar dat komt omdat we hier nog niet zo lang wonen", zegt ze. "Het is gezellig druk. Zelf ben ik niet per se ergens naar op zoek. Vooral een beetje struinen en straks nog even bij de paarden kijken. Dat vind ik zo mooi."