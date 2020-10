Genomineerden voor Hét compliment van Drenthe bekend

Met 'Hét compliment van Drenthe' willen de provincie Drenthe en kenniscentrum CMO-STAMM vrijwilligers in het zonnetje zetten en hen een kans geven om wat extra's te doen met een te winnen geldbedrag. De afgelopen maanden werden vrijwilligers, verenigingen, clubs of organisaties aangemeld voor het compliment. Een jury koos uit de ingezonden suggesties vijf genomineerden.

Iedereen welkom, ongeacht portemonnee

Het thema waaraan de inzendingen moesten voldoen was armoede, in welke vorm dan ook. Bij voedselbanken ligt dat thema misschien iets meer voor de hand dan voor de andere genomineerden.

Roelie Goetssch, voorzitter van de jury, vertelt hoe dat bij de andere genomineerden zit: "Wat we zagen in een dorp als Tynaarlo, maar ook bij andere verenigingen, dat door die hele grote inzet van vrijwilligers de toegangsprijzen of lidmaatschapsprijzen laag gehouden kunnen worden, want de kosten zijn dan ook laag. Bijvoorbeeld bij de Stichting Griendtsveenpark. Die hebben niet specifiek iets met armoede, maar door de manier waarop ze het organiseren hoeven ze geen entree te heffen en is iedereen dus welkom. Ongeacht je portemonnee."

Volgens Goetssch zijn er ruim honderd inzendingen voor 'Hét compliment van Drenthe' binnengekomen. "Daar waren we best wel verrast over."

Dorpscoöperatie de Brug in Gasselternijveen

Dorpscoöperatie de Brug in Gasselternijveen is voor en van iedereen uit het dorp. Ze zorgen voor saamhorigheid in het dorp, wat ook goed bleek te werken tijdens de coronatijd. Zo werden medicijnen rondgebracht en werd de eenzaamheid aangepakt door met een auto met een megafoon door het dorp te rijden en muziek te draaien.

De dorpscoöperatie, die sinds 2017 bestaat en draaiende wordt gehouden door ruim 120 vrijwilligers, heeft diverse bezigheden. Ze hebben een huiskamer waar activiteiten plaatsvinden en mensen elkaar ontmoeten. Maar ook een Dorpsloket voor verschillende vragen. Zo helpen ze daar bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren, het gebruik van computers en bieden ze hulp in de tuin als het zelf niet meer lukt. De dorpscoöperatie beschikt ook over een bus genaamd de Spilexpress, waarmee ze ouderen die slecht ter been zijn een dagje uit bieden en mensen van en naar de Huiskamer vervoeren.

Stichting Kinderkamp Zuidoost Drenthe

Stichting Kinderkamp Zuidoost Drenthe streeft ernaar kinderen een ontspannen week te bieden waarin ze helemaal kind kunnen zijn. Al 50 jaar lang organiseren ze iedere zomer een kinderkampweek voor 40 kinderen die in armoede leven of in een kwetsbare thuissituatie opgroeien. Ze willen juist die kinderen voor wie het vanuit de thuissituatie niet mogelijk is om op vakantie te gaan een vakantie aanbieden. Dit doen zij met de hulp van 22 vrijwilligers.

Tijdens de kinderkampweek bieden ze de kinderen activiteiten op het gebied van sport, cultuur, natuur, muziek en toneel die bijdragen aan de ontwikkelingen. De kinderen die mee zijn geweest op een kinderkamp geven aan dat het een grote impact op hun heeft gehad. Ze kijken terug op een week vol plezier waarin ze veel vrienden hebben gemaakt en er echt bij hoorden.

Sportvereniging Tynaarlo

De sportvereniging in Tynaarlo streeft ernaar om een actieve bijdrage te leveren aan brede sportmogelijkheden, zodat het voor alle inwoners van alle leeftijden mogelijk is om deel te neem aan één of meerdere sportactiviteiten. Ze bieden sportmogelijkheden op gebied van voetbal, gymnastiek, volleybal en ook wandelen.

De vereniging bestaat al sinds 1947 en er zijn 175 vrijwilligers actief bij de club. Samen houden ze de club in stand. De vrijwilligers zetten zich onder andere in voor het trainen van de leden, het organiseren van wedstrijden en activiteiten, het onderhoud van het terrein en ze zorgen voor voldoende bezetting in de kantine. Door de inzet van de grote groep vrijwilligers kunnen zij de contributie laag houden waardoor de sport toegankelijk blijft voor iedereen in het dorp.

Stichting Griendtsveenpark

Het Drentse Griendtsveenpark bestaat al 35 jaar en ligt op de grens tussen Erica en Schoonebeek in het Amsterdamscheveld. De Stichting Griendtsveenpark wil ervoor zorgen dat iedereen kan genieten van het park, de dieren en de speeltoestellen. Dit doen zij met behulp van 40 vrijwilligers. Deze vrijwilligers houden zich onder andere bezig met het onderhoud van het park, het verzorgen van de dieren en het draaien van horecadiensten in het buurtpaviljoen. In dit buurtpaviljoen worden buurtactiviteiten georganiseerd zoals bloemschikken en kaartavonden.

De stichting werkt ook samen met een school voor speciaal onderwijs en met een instelling voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en andere aandoeningen. Deze mensen komen wekelijks het park bezoeken en worden begeleid door de vrijwilligers.

Drentse voedselbanken

Voedselbank Noordenveld, Voedselbank Zuidwest-Drenthe en Voedselbank Hart van Drenthe zijn gezamenlijk genomineerd. Samen verstrekken ze voedselpakketten aan een paar duizend mensen. Iedere organisatie heeft een centrale vestiging met een aantal uitgiftepunten. Deze bevinden zich verspreid door de provincie. De voedselbanken zijn allemaal vrijwilligersorganisaties. De vele vrijwilligers voeren uiteenlopende taken uit zoals producten ophalen bij winkels en bedrijven en het klaarmaken en verstrekken van voedselpakketten. Maar ook logistieke werkzaamheden en de administratie wordt gedaan door vrijwilligers.

Ondanks de coronamaatregelen lukt het nog steeds om in het hele werkgebied voedselpakketten te blijven verstrekken, met vaak minder vrijwilligers en soms op andere locaties. Met sinterklaas is er speciale aandacht voor de kinderen en met kerst wordt vaak een kerstpakket samengesteld en uitgegeven.

Hoe gaat het nu verder?

Van 1 tot 15 november kan het publiek stemmen via de website van de provincie. Op 7 december, de dag van de vrijwilligers, worden de vijf genomineerden bij elkaar geroepen en dan wordt de winnaar bekendgemaakt door gedeputeerde Hans Kuipers.

De vrijwilligersclub met de meeste stemmen wint 3.000 euro. Goetssch: "Dus de club die het compliment krijgt, krijgt een mooie financiële steun in de rug. Dat kunnen ze besteden aan hun initiatief of organisatie."