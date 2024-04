Man hangt woning ex vol met camera's en microfoons: 'Dwangmatige controle'

Tegen een 42-jarige man uit Zuidwolde is zestien maanden cel, waarvan ruim negen maanden voorwaardelijk geëist voor stalking. De man wordt ervan verdacht dat hij de woning van zijn ex-vrouw had volgehangen met camera's en microfoons.

De man werd vorig jaar september aangehouden. Hij verbleef in die periode bij Thuisbasis Veteranen in Eelde. Dat is een veteranenopvang voor ex-militairen met een posttraumatisch stress-syndroom. Hij had zijn gezin vijftien weken niet gezien of gesproken.

De man wachtte die dag de moeder van zijn kinderen op in haar woning. Bij thuiskomst rook de vrouw onraad. De deuren in de hal waren dicht, ze wist zeker dat ze die open had laten staan.

Uiteindelijk aangifte

De man stond ineens achter haar en pakte de telefoon af. Hij verbrak de WiFi-verbinding, waardoor ze geen hulp kon inschakelen. Hij probeerde een gesprek af te dwingen en duwde haar vingers achterover.

Dat was het hoogtepunt van een langere tijd lastigvallen. De vrouw en haar kinderen hadden eerder al een deel van de camera's ontdekt. Er was een peilbaken onder haar auto gevonden. De man gaf toe dat hij die had geplaatst. De vrouw deed uiteindelijk aangifte.

Stress-stoornis

De camera's en microfoons waren voor de veiligheid van zijn gezin, zei de man tegen de rechter. De officier van justitie vindt dat de man het gezin dwangmatig controleerde. De verdachte hield een logboek bij om de wandelgangen van de vrouw en kinderen vast te leggen.

Hij is eerder uitgezonden geweest naar Afghanistan en kampt sindsdien met een stress-stoornis. Daarnaast is er bij de man een dwangmatige persoonlijkheidsstoornis geconstateerd.

Klinische opname

Hij heeft het recht op privacy van anderen ernstig geschonden, zei de aanklaagster. "Zijn grens was leidend, hij heeft geen rekening gehouden met andermans grenzen." De verdachte wordt ook mishandeling en verboden wapenbezit verweten.

De officier van justitie vindt dat de man zo snel mogelijk klinisch wordt behandeld. Vanaf 15 april kan hij terecht in een kliniek. De rechtbank bepaalde alvast dat het voorarrest van de man op die datum wordt geschorst en hij wordt overgebracht naar de kliniek.