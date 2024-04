Konijn uit de hoge hoed in Schoonoord: 'Kantel het MFC-plan één kwart'

'Ontwikkeling biedt kansen voor woningbouw in Schoonoord'

"We willen samen met Dorpsbelang en Woonservice kijken naar woningbouw op de leegkomende plekken, maar ook integraal naar ideeën voor herinrichting van onder meer de openbare ruimte, groen en verkeer", stelde Renske de Man namens de gemeente. In eerste instantie wordt nu gekeken naar het noordelijke deel, aan de Ringstraat. "Binnenkort starten we ook met het maken van plannen voor het zuidelijke deel."

Hoeveel woningen er in totaal bij moeten komen op deze twee plekken, is nog niet duidelijk. Eind dit jaar of begin volgend jaar wil de gemeente een concreet beeld hebben. In de woonvisie van de gemeente Coevorden is het uitgangspunt dat er in Schoonoord in totaal 25 tot 40 huizen bij komen, waarvan minstens de helft in de betaalbare categorie.