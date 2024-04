Vledderveen heeft 'goed gesprek' met staatssecretaris over gaswinning: 'Geeft vertrouwen'

Hans Vijlbrief, staatssecretaris van Mijnbouw, is vanochtend in Vledderveen geweest om met bewoners te praten over de plannen voor gaswinning daar.

Wie vraagt hoe een gesprek met politici is verlopen, krijgt bijna standaard het antwoord dat het een constructief gesprek was. Maar niet in Vledderveen, daar is het gewoon helder. Het was gewoon een heel goed gesprek, beamen Henk Koene van Dorpsbelangen Vledderveen, Alie Eiting van Milieudefensie Westerveld en Carolien Spruijt namens de stichting GasDrOvF.

Zorgen delen en afspraken maken

De staatssecretaris luistert niet alleen naar de zorgen. Er zijn ook meteen afspraken gemaakt. "Er komt een extra gesprek hier in Vledderveen, waarin we praten over de keuze voor de gaswinningslocatie", zegt Vijlbrief. Het ministerie, Vermilion en inwoners schuiven aan bij dat gesprek. Daarbij wordt dan onder meer besproken of er draagvlak is om bij het dorp naar gas te winnen.

"We hebben eerder een brief gekregen met afwegingen, waarom de staatssecretaris een locatie kiest als voorkeurslocatie", zegt Koene. "Aan het eind van die brief staat dat er volgens Vermilion draagvlak is onder de omwonenden. Dat hebben wij bestreden. We zijn ook langs die bewoners gegaan, en niemand is daarover geïnformeerd of bevraagd. Dat hebben we bij Vijlbrief neergelegd. Die zei: 'is dat niet gebeurd? Dan gaan we informeren en het eventjes overdoen."