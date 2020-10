151 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

In Hoogeveen steeg het aantal besmettingen het meest, met 36, gevolgd door Assen (+25) en Emmen (+17). Alleen in Borger-Odoorn steeg het aantal ziekenhuisopnames (1) en sterfgevallen (1) als gevolg van corona naar respectievelijk 7 en 5. In totaal zijn er sinds het begin van de corona-uitbraak 3977 Drenten besmet of besmet geweest met het virus.

De afgelopen dagen werden er minder besmettingen gemeld, gisteren bijvoorbeeld nog 126. "Dat het de afgelopen dagen daalde betekent niet dat er een dalende trend is", zegt een GGD-woordvoerder. "Als je het beeld van de laatste vijf weken bekijkt zie je dat het de afgelopen twee weken golft, nu gaat het even naar beneden maar je moet kijken naar een langere periode. We maken ons nog steeds zorgen, maar hopen natuurlijk wel op een dalende lijn."

In de tabel hieronder staan het aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overledenen als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 22-10-20)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 188 (+8) 1 1 Assen 486 (+25) 13 3 Borger-Odoorn 218 (+10) 7 (+1) 5 (+1) Coevorden 257 (+10) 14 2 Emmen 1192 (+17) 44 19 Hoogeveen 462 (+36) 26 12 Meppel 218 (+10) 11 5 Midden-Drenthe 214 (+11) 6 0 Noordenveld 218 (+3) 6 14 Tynaarlo 233 (+7) 11 0 Westerveld 95 (+6) 9 4 De Wolden 186 (+8) 14 5 Woonplaats onbekend 10 0 0

Weinig besmettingen in Westerveld

Westerveld heeft als enige Drentse gemeente nog niet meer dan 100 besmettingen sinds het virus in maart uitbrak. "Het is waarschijnlijk een kwestie van geluk", zegt de woordvoerder. Mogelijk speelt mee dat Westerveld een plattelandsgemeente is. "Dat is een vermoeden, maar er is geen wetenschappelijke verklaring voor. Als je kijkt naar buurgemeente Steenwijkerland: die hebben ongeveer dezelfde cijfers. Er is wel een vermoeden dat het te maken heeft met het feit dat er geen grote steden zijn en weinig plekken waar veel mensen samenkomen."

Een cluster kan de cijfers al flink laten veranderen. "In andere dunbevolkte gemeenten zie je wel een hoger besmettingscijfer, dat kan bijvoorbeeld als er een bejaardentehuis is met een uitbraak."

Landelijke cijfers

Landelijk kwamen er voor het eerst meer dan 9000 besmettingen in een etmaal bij: 9283. Er werden 46 sterfgevallen gemeld en er belandden 60 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis. In totaal liggen er nu 2003 mensen met corona in het ziekenhuis in Nederland. Van deze patiënten liggen er 463 op de intensivecareafdelingen, dertien meer dan woensdag.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg verwacht dat morgen de eerste Nederlandse coronapatiënten naar Duitse ziekenhuizen worden overgebracht, om de druk op de Nederlandse ziekenhuiszorg te ontlasten. Dat gebeurde ook al tijdens de eerste coronagolf. In deelstaat Noordrijn-Westfalen staan tachtig ic-bedden klaar. "Je kunt misschien tien patiënten op een dag naar Duitsland vervoeren. Daar moet je dus aan beginnen voordat het laatste bed in Nederland vergeven is", zei Kuipers.

Zo ver is het ook nog niet. Een Treant-woordvoerder laat weten dat er nog geen patiënten van buiten de regio (Noord-Nederland) in het ziekenhuis in Emmen liggen. Maar dat kan ieder moment veranderen, mocht dat nodig zijn.