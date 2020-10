Schooljeugd kanaaldorpen kan na jaren veilig naar school fietsen

Inwoners van dorpen als Annerveenschekaaal en Eexterveenschekanaal willen al jaren meer fietspaden rondom hun woonplaats. De basisscholen in die dorpen sloten de laatste jaren hun deuren. Veel kinderen uit die dorpen zitten daarom nu op OBS De Kameleon in Eexterveen. De snelste route gaat over de Menweg, maar veilig was dat niet.

Gevaarlijke weg

Auto's mogen maximaal vijftig kilometer per uur rijden op een groot deel van de Menweg, maar in de praktijk werd er regelmatig harder gereden. Daarnaast maken ook grote trekkers en vrachtwagens gebruik van de relatief smalle weg, waardoor fietsers bij het passeren de berm in moesten. "Ik ben al eens bijna aangereden door een trekker", vertelt scholier Ruben. Hij fietst dagelijks van Eexterveen naar zijn middelbare school in Veendam en kreeg al eens bijna een ongeluk. "Met een auto, die reed best wel hard. Toen moest ik ontwijken en lag ik bijna in de berm. Er rijden ook veel trekkers op de weg en nu kun je gewoon op het fietspad", vertelt de scholier.

Vooral in de wintermaanden, als het langer en eerder donker is, brachten ouders hun kinderen met een speciaal busje vanuit de omliggende dorpen naar school. Het busje blijft waarschijnlijk, al hebben de kinderen met het fietspad nu een veilig alternatief. Behalve het fietspad is de Menweg zelf ook veiliger gemaakt. Er staan bloembakken en er liggen verhogingen om automobilisten te dwingen langzamer te rijden.

Regiofunctie

Directeur Lianne Roossien van OBS De Kameleon is erg blij dat er nu een fietspad langs de weg ligt. "Deze school heeft een regiofunctie. De kinderen komen vanuit meerdere dorpen hier naar school. Sommige leerlingen moeten langere stukken fietsen en dan is het heel belangrijk dat zij op een veilige manier de school kunnen bereiken", zegt Roossien.