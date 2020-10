Tbs moordenaar Annemieke van Dijk verlengd

De 26-jarige Jacco R. uit Nietap moet twee jaar langer in een tbs-kliniek blijven. Dat heeft de rechtbank in Assen vanmiddag bepaald. R. bracht in juli 2013 zijn ex-vriendin Annemieke van Dijk met 27 messteken om het leven.

Het hof in Leeuwarden veroordeelde hem in 2014 tot acht jaar celstraf en tbs met dwangverpleging voor moord op het destijds 17-jarige meisje. Jacco R. zit nu twee jaar in een tbs-kliniek in Rotterdam. Omdat zijn behandeling nog lang niet klaar is, adviseerde zijn begeleider de rechtbank om de behandeling te verlengen. R. was het daar zelf mee eens. "Ik sta nog aan het begin van de behandeling."

Emotieloos

De destijds 19-jarige Jacco R. kon het, na een relatie van anderhalf jaar, niet accepteren dat Annemieke van Dijk niet met hem verder wilde. Hij ging op 2 juli 2013 bij haar thuis langs in Roden en nam een groot mes mee. Toen het meisje herhaalde dat ze echt niet met hem verder wilde, trok hij handschoenen aan en begon hij te steken.

Haar broertje, dat beneden was, hoorde haar gillen en vond haar in een plas bloed. R. ging er vandoor en werd even later bij de voetbalvelden in het dorp aangehouden. De politie vond het moordwapen ook terug.

Het meisje overleed in het ziekenhuis aan de gevolgen van extreem bloedverlies. De rechtbank in Assen concludeerde in 2013 dat R. de moord had gepleegd, omdat hij de gedachte dat zijn ex-vriendin ooit met een ander samen zou zijn niet kon verdragen. Zelf zei hij er weinig over en toonde hij geen emoties. Dat was tijdens het hoger beroep een jaar later in Leeuwarden niet anders.

Getrouwd en vader geworden

Jacco R. lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis en vertoont ook kenmerken van een psychopaat, blijkt uit nieuw onderzoek in de tbs-kliniek. Opmerkelijk is dat R. tijdens zijn gevangenisstraf een nieuwe vrouw heeft leren kennen en inmiddels met haar is getrouwd. De twee hebben ook een dochter.

R. zat in zijn eentje tegenover de rechters vanmiddag. Zijn advocaat heeft het coronavirus en volgde de zitting vanuit huis via een videoverbinding. Ook R.'s begeleidster uit de kliniek volgde de zitting op afstand.

Ouders willen geen contact

In de zaal zaten wel de emotionele ouders van Annemieke van Dijk. De opmerking van R.'s advocaat dat hun vroegere schoonzoon openstaat voor een mediation-traject, kon op weinig begrip rekenen. Ze hebben geen behoefte aan contact met de moordenaar van hun dochter.

De behandelaars van de man in de kliniek zeggen dat hij goed meewerkt, maar dat hij nog lang niet uitbehandeld is. Dat R. nauwelijks emoties toont noemen ze als één van de risico's. Datzelfde geldt voor de relatie met zijn vrouw. Daarom worden de twee ook samen begeleid.

Lees ook: