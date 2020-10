Beginnersfoutje zorgt voor vals corona-alarm school Hoogeveen

Leerlingen op het Roelof van Echten College in Hoogeveen hoeven hun telefoons niet meer in de 'telefoontassen' bij de klaslokalen te doen. De 'telefoontassen' bleken niet langer handig. In die tassen waren zoveel telefoons dicht bij elkaar in de buurt dat de corona-app (vals) alarm sloeg.

De corona-app houdt in de gaten of mensen niet te lang in elkaars buurt komen. Dat leek volgens de app wel het geval op de school in Hoogeveen. Uren zaten tientallen 'mensen' binnen anderhalve meter. "Er kwamen een paar meldingen binnen, maar de kinderen zitten fysiek helemaal niet dicht op elkaar", reageert bestuurder Albert Weishaupt.

De telefoons werden aan het begin van de les ingezameld in een speciale telefoontas of bak zodat de leerlingen onder de lessen niet afgeleid worden. "De jongeren hadden op die telefoons de corona-app geïnstalleerd", vervolgt Weishaupt. "Al die telefoons zaten voor een hele lange tijd binnen anderhalve meter bij elkaar. Maar het zijn alleen de telefoons en dat verschil weet die app natuurlijk niet."

Het college is per direct gestopt met de inname van telefoons. Leerlingen nemen hun telefoon weer mee het klaslokaal in. "Het zit in de categorie: Stom, dat had je ook zelf kunnen bedenken. We hebben het natuurlijk meteen aangepast. Dan kan de app zijn werk doen waarvoor hij bedoelt is", besluit Weishaupt lachend.

