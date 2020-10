Exotische spinnen in Drenthe

In ons land leven bijna zevenhonderd verschillende soorten spinnen, iedere soort met zijn eigen uiterlijk en levensstijl. Sommige van die spinnen komen van oorsprong elders vandaan maar zijn inmiddels in onze tuinen en huizen te vinden.

Op precies die plekken gingen tellers vorige maand op zoek naar zoveel mogelijk exemplaren. De top drie blijkt hetzelfde als vorig jaar: de kruisspin op de eerste plek, gevolgd door de grote trilspin en de venstersectorspin. Enkele nieuwkomers of exoten kwamen dit jaar voor het eerst ook in de telresultaten tevoorschijn.

Uitheemse soorten

Exoten of uitheemse soorten zijn planten en dieren die niet van oudsher in ons land voorkomen. Soms komt een soort op eigen kracht onze kant op en weet hier te overleven zoals de Turkse tortel. Anderen krijgen onbedoeld een lift zoals de eitjes van de Aziatische tijgermug. Ze reizen in gebruikte autobanden en komen op de plaats van bestemming uit. Een ander voorbeeld is de inktviszwam die tijdens de Eerste Wereldoorlog met Australische troepen meeliftte.

Weer andere exoten worden opzettelijk geïmporteerd zoals de fazant en de muskusrat of ontsnappen uit gevangenschap zoals de halsbandparkiet en de nijlgans. Een mogelijk probleem met exoten is dat ze in ons land (nog) geen of weinig natuurlijke vijanden hebben. Daardoor kunnen ze een plaag vormen - we spreken dan van invasieve exoten, denk maar aan de Japanse duizendknoop of de reuzenbereklauw.

Exotische spinnen

Nieuwkomers onder de spinnen die aangetroffen werden tijdens de tuintelling zijn de marmertrilspin, de grote steatoda en de valse wolfspin. De marmertrilspin is afkomstig uit het Middellandse Zeegebied en wordt sinds een jaar of tien in ons land gevonden. Hij komt voor in gebouwen, kassen en kelders en is herkenbaar aan de lange, dunne potten en marmering van het achterlijf. In Drenthe is deze spin nog niet waargenomen.

De grote steatoda is familie van de zwarte weduwe maar in tegenstelling tot wat haar naam doet vermoeden niet zo groot. Bijten doet ze wel met ongeveer dezelfde symptomen tot gevolg waaronder hartritmestoornissen, braken en koorts. Toch is de kans op een beet klein: de spin blijft het liefst in zijn nest, bij mensen vandaan en is niet agressief. Deze spin wordt steeds meer in gebouwen gevonden, ook in Drenthe.

De valse wolfspin werd in 2007 voor het eerst in Nederland aangetroffen en komt net zoals de marmertrilspin uit het Middellandse Zeegebied. De toenemende temperatuur in stedelijk gebied zorgt ervoor dat deze spinnen in ons land kunnen overleven en zich kunnen voortplanten. De valse wolfspin is een behoorlijk grote spin die 's nachts jaagt. In het nauw gedreven kan hij lelijk bijten, afhankelijk van de gevoeligheid van zijn slachtoffer kunnen de gevolgen erg vervelend zijn. Voor zover bekend heeft deze spin Drenthe nog niet bereikt.

Meer weten over spinnen in Drenthe? Zaterdag op TV Drenthe een spinnen-special van ROEG!

