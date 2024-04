Bespaartip voor Coevorden: 'Sluit een deel van het gemeentehuis op vrijdag'

Doe de lampen uit en draai de thermostaat van je verwarming omlaag als je ergens niet hoeft te zijn. Voor veel mensen klinken die tips om energie te besparen inmiddels bekend in de oren. "Waarom doen we dat dan op het gemeentehuis nog niet altijd? Ik zeg: sluit een deel van dat pand op vrijdag, want dan zijn er toch maar weinig ambtenaren."

Met die bespaartip kwam raadslid Jan Hooge (BBC2014) gisteravond tijdens een commissievergadering in de gemeente Coevorden. "Zet de knop om, letterlijk", suggereerde Hooge. "De vrijdag is tegenwoordig voor veel ambtenaren een populaire thuiswerkdag, waardoor veel ruimtes in het gemeentehuis die dag leeg staan. Toch worden die ruimtes verlicht, verwarmd en schoongemaakt. Dat lijkt me niet efficiënt", stelde Hooge.

Het raadslid stelde daarom voor om eens goed te kijken naar het ruimtegebruik op vrijdag. Door in te zetten op flexwerkplekken, zou een deel van het gemeentehuis volgens hem die dag niet open hoeven. "Maatregelen hoeven echt niet altijd geld te kosten. Bovendien geven we hiermee het goede voorbeeld."

'Praktijk is weerbarstiger'

Burgemeester Renze Bergsma zag toch wel wat haken en ogen. "Een deel van het gemeentehuis sluiten op een dag klinkt inderdaad heel simpel, maar de praktijk is weerbarstiger", zei hij. "We hebben te maken met specifieke werksystemen en werkvoorraden. Bovendien hebben we plannen om onder het personeel juist wat te sturen dat meer mensen op vrijdag op het gemeentehuis werken en doordeweeks juist meer thuiswerken."