Drie jaar cel geëist voor dollemansrit en poging doodslag op agenten

Asociaal rijgedrag door in een gestolen auto met 80 tot 110 kilometer per uur door het centrum van Emmen te scheuren en uiteindelijk de levens van vier politieagenten in gevaar te brengen. Een man uit Westerhaar-Vriezenveensewijk heeft volgens het Openbaar Ministerie heel wat op zijn geweten. De officier van justitie eiste vandaag drie jaar cel waarvan zes maanden voorwaardelijk tegen hem.

Daarnaast eiste de aanklager twee jaar rijontzegging. En als de 31-jarige Tukker vrijkomt, moet hij zich, als het aan de officier ligt, laten begeleiden door de reclassering en meewerken aan psychisch onderzoek.

Tegen een even oude medeverdachte uit Vriezenveen eiste hij tien maanden cel; zes voor betrokkenheid bij de verduistering van de auto en vier erbij, omdat de man nog in twee proeftijden van eerdere straffen zat toen hij het misdrijf pleegde.

Geen vrienden meer

Beide mannen uit Twente waren tot 29 april dit jaar bevriend, maar in de rechtszaal in Assen bleek dat hun vriendschap sindsdien behoorlijk is bekoeld. De hoofdverdachte uit Westerhaar zegt namelijk dat niet hij de chauffeur was tijdens de dollemansrit, maar zijn toenmalige kameraad uit Vriezenveen. Die wijst, net als twee van de vier politieagenten, de man uit Westerhaar aan.

Op 29 april gingen de twee samen een auto bezichtigen in Valthermond. Het ging om een oude Volkswagen Bora, die de twee naar eigen zeggen wilden gebruiken als crossauto. De mannen mochten hem van de verkoper mee hebben voor 350 euro.

De man uit Westerhaar betaalde 200 euro en zei dat hij met zijn kameraad had afgesproken dat die de rest zou betalen, maar dat gebeurde niet. Toen beiden apart een proefrit hadden gemaakt en terug waren bij de verkoper, sprongen ze samen in de Bora en gingen ervandoor.

Dollemansrit

Na een tijdje stopten ze en zette de man uit Westerhaar er gestolen Duitse kentekenplaten op. Daarna ging zijn kameraad rijden, vertelde hij. Maar de officier van justitie gelooft dat hij zelf bleef rijden en daarmee ook verantwoordelijk is voor de dollemansrit die even later in Emmen-centrum volgde.

Met twee politieauto's op de hielen en een helikopter in de lucht scheurden de twee met de gestolen auto door onder andere de Prinsenlaan, de Wilhelminastraat en over de Hondsrugweg. Daarbij reed de bestuurder niet alleen veel te hard, ook moesten meerdere voetgangers aan de kant springen, reed hij door middenbermen en negeerde hij drie rode stoplichten.

In de buurt van de wijk Bargeres probeerde een onopvallende politieauto langszij te komen. De bestuurder voorkwam dat drie keer door hem te snijden, waardoor de agenten vol in de ankers moesten. Daarna ramde de Bora de andere politieauto, die rechts van hem reed, twee keer. Daardoor verloor de agent die hem bestuurde de macht over het stuur en begon de auto te tollen.

Onder schot

De Tukkers kwamen tot stilstand tegen een boom en gingen er daarna lopend vandoor. De man uit Vriezenveen kon meteen worden gepakt. De vermeende bestuurder uit Westerhaar kon even later uit een weiland worden geplukt, nadat hij onder schot was genomen. Beide agenten die hem aanhielden, herkenden hem als de bestuurder.

"Als je zo rijdt, neem je het risico dat anderen het leven laten", aldus de officier van justitie tegen de man uit Westerhaar. Hij vindt poging tot doodslag op alle vier de agenten te bewijzen. Zijn proceshouding - de aanklager zei zeker te weten dat de man in de rechtszaal zat te liegen - nam hij mee in de hoogte van de strafeis.

Beide mannen zijn veel vaker veroordeeld, onder meer voor verkeersdelicten. De man uit Vriezenveen staat in de regio Almelo bekend als veelpleger en heeft een strafblad van 23 pagina's. De advocaten van beide mannen vroegen vrijspraak. Ook zij wijzen, net als hun cliënten, de ander aan als schuldige van de dollemansrit en ook van de verduistering. Op 5 november doet de rechtbank uitspraak.

