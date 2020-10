Kosten projecten Midden-Drenthe vaak duurder dan vooraf gedacht

De nieuwe rotonde bij Beilen was aanleiding voor het onderzoek naar de projecten in Midden-Drenthe (Rechten: RTV Drenthe / Josien Feitsma)

In totaal onderzocht de gemeente twaalf projecten. In zeven gevallen had of moet de gemeente Midden-Drenthe bijsturen om binnen het budget te blijven. Daarom trekt de organisatie 160.000 euro uit om met externe hulp de boel in orde te krijgen.

Rotonde Beilen bleek veel duurder

Vlak voor de zomervakantie viel de aanleg van een rotonde in Beilen onverwachts 300.000 euro duurder uit en ook de voorbereidingskosten van 200.000 euro bleken niet meegenomen in de begroting. De politieke partijen in de gemeenteraad van Midden-Drenthe waren ontstemd over deze onverwachte kosten.

Er werd opdracht gegeven voor een onderzoek, de 'civiele check' genaamd. Daaruit blijkt dus dat er nog veel misgaat.

Overschrijding Herinrichting Westerbork

Om een voorbeeld te geven: de verkeersmaatregelen in Westerbork. Bij de herinrichting van het Oosteinde-Hoofdstraat-Westeinde in Westerbork wordt de riolering vervangen, brede fietsstroken en pleinen gerealiseerd, het groen verbeterd en de snelheid aangepast.

De gemeente heeft de bedragen in dit project niet geïndexeerd, oftewel de kosten werden niet hoger begroot, terwijl de marktprijzen wel stegen. Daarnaast werden de interne uren niet meegerekend in de begroting. Overschrijding: 280.000 euro.

Bouwkosten liepen op

Hoe kunnen projecten zo verkeerd worden ingeschat? Volgens de gemeente heeft dat verschillende oorzaken. Een belangrijke: betrokken ambtenaren hebben de wekelijkse informele overleggen met de wethouders en burgemeester als officieel besluit gezien. Die besluiten zijn vervolgens niet vastgelegd en zo kwam het in de praktijk voor dat ambtenaren in een totaal andere fase verkeerden dan het college en ook de gemeenteraad.

"Dat kan niet", legt de pas aangetreden wethouder Jan Batelaan uit. "Als wethouder maak je namelijk geen keuze, dat doe je als college in zijn geheel." Collega-wethouder Jan Schipper vult aan: "En dat is dus iets wat nu duidelijk moet worden gemaakt."

Ook werd er op het moment van aanbesteding niet met de laatste cijfers gerekend, terwijl de bouwkosten in de tussentijd opliepen. De interne uren van ambtenaren werden niet begroot en moesten wel betaald worden. Ook ontbreekt er een effectieve samenwerking tussen afdelingen en schort het op bewaking. Er is volgens het onderzoek te weinig controle geweest op de projecten.

Financiële gevolgen vallen mee

Veel projecten, zoals de verkeerssituatie in Westerbork, zitten al in de afrondende fase. Toch vallen de financiële gevolgen mee. Met behulp van enkele subsidies van de provincie die de gemeente doelgericht kan aanvragen, kunnen een aantal gaten worden gedicht.

Een andere optie is om in te leveren aan kwaliteit, meldt het rapport. Bij de aanleg van het fietspad langs het Oranjekanaal wordt voorgesteld het plan te versoberen en extra geld te vragen aan de raad.

Hoe nu verder?

Wethouders Batelaan en Schipper willen zich vooral richten op de toekomst en komen daarom vanuit het college met een voorstel voor een stuurgroep. Batelaan: "We moeten letten op projectmanagement, nieuwe software ontwikkelen en indelingen veranderen. Er liggen mooie projecten en de mensen zijn erg eager. Maar pas dan kunnen we als gemeente zeggen: 'we zijn in control'". Kosten van dit verbetertraject zijn 160.000 euro.

De geluidsmuur in Spier is overigens nog niet meegenomen in het onderzoek. Volgens de gemeente Midden-Drenthe volgt die analyse later.