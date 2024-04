Kwaken als nooit tevoren: de boomkikker is terug in het noorden

In 2017 werd hij voor het laatst gezien in Drenthe: de boomkikker. Het ging niet goed met de kikker, het was zelfs zo dramatisch dat de soort bijna helemaal verdwenen was uit Nederland. Maar inmiddels gaat het een stuk beter met het beestje, vooral in Noord-Nederland.

Boomkikkers kunnen in bomen klimmen, maar leven het liefst op zonnige oevers van poelen en vennen. Het herstel van deze waterpartijen en het landschap heeft voor nieuw leefgebied voor de dieren gezorgd, aldus RAVON, de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen.

Ontsnapte kikkers

Daarnaast is in het noorden een aantal boomkikkers van particulieren ontsnapt. Deze hebben zich genesteld in hun voormalige leefgebied en planten zich daar nu voort. Daardoor worden er nu honderden boomkikkers gezien en gehoord.

Het gaat zelfs zo goed met de kikker, dat het niet meer te doen is om ze in alle wateren te tellen. Er is daarom gekozen voor een andere manier van tellen, waarbij op basis van de hoeveelheid geluid wordt bepaald hoeveel boomkikkers er ongeveer zijn.

Teltraining