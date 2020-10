Hoe kun je veilig Sint-Maarten lopen?

Sint-Maarten lopen in kleine groepjes kan, zoals hier in Gieten vorig jaar (Rechten: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

Begin september zette Stichting Sint Maarten Zuidlaren al een streep door de jaarlijkse viering van Sint-Maarten op 11 november. Langs de deuren gaan kan volgens de organisatie, maar het feest dat daarvoor plaatsvindt op de Grote Brink gaat niet door. Het is niet mogelijk om dat te organiseren binnen de corona-veiligheidsvoorschriften.

Een logisch besluit, gezien het advies van de Veiligheidsregio Drenthe, dat toeziet op de naleving van de maatregelen. Hun Sint-Maarten-advies luidt: "In kleine groepjes langs de deuren is geen probleem, maar ga niet optochtsgewijs in een grote groep over de brink of de wijk in."

Anders

De VRD gaat er bij het advies vanuit dat alleen kinderen in de basisschoolleeftijd (tot 12 jaar) langs de deuren gaan om snoep op te halen. "Ouders die meelopen, dat mogen er maximaal vier zijn, moeten onderling anderhalve meter afstand houden", laat een woordvoerder weten.

Dat er verschillen zijn met voorgaande edities, is iets waar de kinderen rekening mee moeten houden. "Heb begrip voor mensen die de deur niet open doen." En als de deur wel opengaat? "Houd afstand. We gaan ervanuit dat iedereen zijn gezonde verstand gebruikt. Ook mensen in de deuropening. Misschien is het verstandig om een mand voor de deur te zetten met snoep en een stap terug te doen."

Voorverpakt snoep

De VRD komt in de week voorafgaand aan 11 november nog met adviezen aan ouders en kinderen. Wel is een tip om bij het kopen van snoep vooral te kiezen voor voorverpakte snoepjes en niet alle kinderen in een bak te laten grabbelen. "Aan ouders adviseren we om vooraf met kinderen af te spreken wat te doen met snoepjes die niet apart zijn verpakt: ga je die wel opeten of overleg je om die apart te leggen?"

'Sterk afgeraden'

De adviezen voor Sint Maarten verschillen per regio. Zo gaf Veiligheidsregio Noord-Holland Noord eerder vandaag het dringende advies om dit jaar Sint-Maarten niet te vieren. "Ouders hebben een eigen verantwoordelijkheid om de afweging te maken of ze op 11 november wel of niet hun kinderen langs de deuren laten gaan, maar het wordt sterk afgeraden om nieuwe besmettingen te voorkomen", aldus de Veiligheidsregio.

