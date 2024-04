Laatste transporten Kamp Westerbork rode draad bij komende dodenherdenking

'Onbekende kinderen'

Het is dit jaar tachtig jaar geleden dat de laatste transporten vanuit het kamp naar de vernietigingskampen in het Oosten vertrokken. Het laatste grote transport was op 13 september 1944. Destijds werd de groep 'onbekende kinderen' gedeporteerd. Onder hen was Marita Simons-Deen, die als peuter in de zomer van 1944 in Kamp Westerbork terechtkwam. Zij spreekt op 4 mei een overdenking uit.