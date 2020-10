De Wolden gaat over op diftar, inwoners betalen per grijze container

Betalen per keer dat je de grijze container aan de weg zet en niet betalen per kilo grijs afval: dat is de vorm van het diftarsysteem zoals B&W van gemeente De Wolden dat vanaf volgend jaar willen invoeren.

De Wolden is na Borger-Odoorn en Tynaarlo de derde gemeente in Drenthe die overgaat op het diftarsysteem. Diftar is de afkorting van 'gedifferentieerde tarieven'. Het heeft met name betrekking op het grijze afval. Landelijk heeft de helft van de gemeenten inmiddels diftar ingevoerd.

Derde Drentse gemeente

De gemeenteraad van Coevorden en Midden-Drenthe wezen het voorstel vorig jaar af omdat de afvalscheiding er nog niet goed genoeg loopt. In Coevorden vermoedt men dat er veel afval van buiten de gemeente in de bakken wordt gedumpt. Midden-Drenthe vindt de afvalstoffenscheiding sowieso nog niet goed gaan. Zij willen dat eerst oplossen.

Maar in De Wolden denkt wethouder Jan van 't Zand (Gemeentebelangen) dat de inwoners er wel klaar voor zijn. Het PMD-afval wordt steeds beter gescheiden van de rest en bevat steeds minder 'verkeerd afval'. Bovendien is de afgelopen jaren het aanbod van grijs afval gedaald van 250 kilo per jaar naar 100 kilo.

Jan van 't Zand: "De invoering van diftar is een stevige verandering van ons afvalbeleid. Voor het groen en PMD-afval betalen mensen straks een vast bedrag. En voor het restafval in de grijze container betaal je minder als je minder vaak de container aanbiedt. Hoeveel kilo's daar dan in zitten, doet er niet toe."

Bij een gemiddeld aanbod van acht keer per jaar de grijze container daalt de totale afvalstoffenheffing voor de inwoners van De Wolden met 20 tot 25 euro. In totaal zal een inwoner gemiddeld 207 euro per jaar betalen. Vorig jaar stegen de kosten van de afvalheffing nog.

Rechtvaardig

Volgens de wethouder is vorig jaar bij een dialoogbijeenkomst op de Milieustraat in Zuidwolde volop gediscussieerd met inwoners. "Men vindt diftar een heel rechtvaardig systeem. Want als ze zelf goed afval scheiden en zien dat anderen dat niet doen, dan irriteert dat."

Vanaf volgend jaar is er na een verplichte Europese aanbesteding ook een andere afvalinzamelaar uit de bus gerold. De afgelopen jaren was dat RENEWI. Voor de komende vier jaar wordt dat SUEZ.

Afvaltoerisme zoals het dumpen van afval bij anderen of in de natuur is volgens wethouder Van 't Zand niet te verwachten. "Als ik door gemeentes in Nederland rijdt waar het diftarsysteem is ingevoerd, dan zie ik daar niet her en der een hoop rotzooi liggen. We vertrouwen op onze inwoners. Dat hebben ze de afgelopen jaren wel getoond. De Wolden is niet voor niets koploper bij het gescheiden inzamelen."