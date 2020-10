Door vandalisme ook hek om Duurzaamheidscentrum Assen

Er staat al een hek rondom de onlangs opgeknapte Stadsboerderij en de gemeente wil dat hekwerk verplaatsen, zodat het rondom het complete terrein komt te staan. Daarnaast wil de gemeente het zandpad tussen het Duurzaamheidscentrum en de Stadsboerderij tussen 17.00 uur en 9.00 uur afsluiten.

'Overlast zal afnemen'

De gemeente verwacht dat de overlast rondom het Duurzaamheidscentrum af zal nemen als het hek verplaatst wordt, schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. Ook komt er dan meer ruimte voor het verder inrichten van het terrein, aldus het college. Zo was het plan al om de Stadsboerderij en Duurzaamheidscentrum, die tegenover elkaar liggen, beter met elkaar te verbinden omdat ze bij elkaar horen qua educatie over duurzaamheid en dierverzorging. Er moet een informatieroute over het Asserbos komen in een naastgelegen bosje en de gemeente wil informatieborden plaatsen bij de ingangen.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Deze zomer is er een nieuwe kapschuur bij de Stadsboerderij van Assen gebouwd (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Opknapbeurt van twee ton

De Stadsboerderij heeft de afgelopen tijd een flinke opknapbeurt van zo'n twee ton gekregen. De populaire kinderboerderij in het Asserbos was sinds de aanleg in 1982 nooit echt opgefrist. Op de Stadsboerderij moest meer plek komen voor educatie over dieren, maar ook over landbouw, voedsel, water en groen. Er is een nieuwe kapschuur voor de opslag van spullen gebouwd, de dierenverblijven zijn groter gemaakt, er zijn paden aangelegd en het geheel heeft een moderne make-over gekregen. Dit najaar komen er nog nieuwe borden, een moestuin, speelnatuur en extra groen.

Lees ook: