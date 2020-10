Woonborg: 'Zes gevallen van woonfraude in de afgelopen anderhalf jaar'

Rechts is een van de twee woningen die op dit moment te huur is in Vries. Dit is niet een huis waar gefraudeerd wordt. (Rechten: Google Maps)

Zes gevallen van woningfraude heeft Stichting Woonborg de afgelopen anderhalf jaar opgespoord. "We zijn er scherp op, want woonfraude is een kwalijke zaak en we tolereren het niet", aldus de woningverhuurder. Het aantal geldt niet alleen voor de gemeente Tynaarlo, maar voor alle dorpen waar Woonborg huizen verhuurt.

Woonborg reageert op een brief van Casper Kloos van Leefbaar Tynaarlo waarin hij het huren van een huis, zonder dat er daadwerkelijk iemand woont, ter discussie stelt. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat twee mensen gaan samenwonen, maar het huurhuis waar zij niet wonen, wél wordt aangehouden. Een kwalijke zaak volgens de politieke partij.

Zeker nu er zoveel vraag is naar huurwoningen in de gemeente en er maar weinig vrij zijn. Volgens de verhuurder is een woning die lange tijd niet wordt bewoond, voor niemand goed. "Niet goed voor sociale samenhang in een straat of buurt, voor gevoelens van veiligheid bij buren en niet goed voor het huis zelf. Een huis waar bovendien veel mensen graag zouden willen wonen."

In gesprek blijven

Als de verhuurder vermoedens heeft dat er sprake is van deze zogeheten woonfraude, gaat Woonborg eerst peilen hoe de situatie is. "Het belangrijkste vinden we dat we met de huurder in gesprek zijn en blijven. Als dat toch nodig blijkt, dan bouwen we een dossier op. Dat doen we door bewijzen te verzamelen, we kunnen bijvoorbeeld energierekeningen opvragen. Als het echt niet anders kan, dan wordt het een juridisch traject om het huurcontract te ontbinden."

Toch blijft de opsporing van deze woonfraude erg lastig te zijn. Het onaangekondigd in de wijken verschijnen en het gebruik maken van vakmannen die als oren en ogen in de buurt fungeren, blijkt niet genoeg te zijn. Woonborg zegt afhankelijk te zijn van signalen in de buurt. Het helpt hen als buren aan de bel trekken als zij iets onrechtmatigs zien.

Woonborg wil graag samen met Leefbaar Tynaarlo in gesprek om te kijken hoe ze dit probleem samen kunnen aanpakken.

