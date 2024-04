Willem-Alexander heeft concurrentie: Pieter Elzinga verkozen tot Koning van Emmen

Willem-Alexander is op 27 april niet de enige koning in Emmen. Die eretitel zal hij moeten delen met Pieter Elzinga uit Barger-Oosterveld, want hij mag zich Koning van Emmen noemen. Elzinga kreeg zijn majestueuze status na een speciale verkiezing die op touw was gezet door de gemeente Emmen en FC Emmen.

Het was een opmerkelijke samenkomst aan de Sint Gerardusstraat in Barger-Oosterveld. De ene na de andere auto stopt en parkeert ter hoogte van autobedrijf Idema. Een ieder die uitstapt, begroet de ander, gezamenlijk kijken ze in zuidelijke richting.

Geheimzinnigheid

Een paar honderd meter verderop staat een huis waarvoor het gevolg zich verzamelt. "Mensen zien ons nu langskomen en weten niet wat ze kunnen verwachten", lacht FC Emmen directeur Rinse Bleeker, een van de aanwezigen. Hij heeft duidelijk lol in alle geheimzinnigheid die het gezelschap over zich afroept.

Samen met burgemeester Eric van Oosterhout beent hij uiteindelijk richting de desbetreffende woning. In hun kielzog een groepje journalisten en medewerkers. Een van hen draagt het oranje koningsdagshirt van FC Emmen. Hierop prijken de handtekeningen van de spelers van de club. "Eens kijken of onze komst een complete verrassing is", zegt Bleeker voordat hij richting de deur loopt.

Belangeloos

Vanuit zijn woning kijkt Elzinga, met op zijn arm zijn 11 maanden oude zoon Jurre, verbaasd op. Samen met zijn vrouw Kim komt hij de vreemde stoet tegemoet. "De verrassing is compleet, denk ik", steekt Bleeker zijn hand uit. "Heb je enig idee? We staan hier namelijk niet voor niets." De voetbaldirecteur legt dan uit dat de gemeente en FC Emmen samen een bijzondere actie hebben opgezet.

Inwoners en supporters mochten mensen aandragen die de titel 'Koning van Emmen' zou krijgen. Het ging om mensen die zich belangeloos inzetten voor een ander. Uit alle aanmeldingen stak Elzinga er met kop en schouders bovenuit. "Jullie zijn allebei hartstochtelijk fan van FC Emmen. Maar jullie kunnen nooit samen naar een wedstrijd", legt Bleeker uit.

Zowel Jurre als Kim hebben de ziekte van Duchenne, een aandoening die de spieren aantast en zorgt voor vermoeidheidsklachten. De zorg voor Jurre maakt dat Pieter of Kim om de beurt oppassen op hun zoontje als de Emmer club speelt. Pieter, die altijd klaarstaat voor zijn gezin, verdient daarom een hart onder de riem.

Twee stoelen langs de route

Pieter en zijn familie werden dan ook even flink in het zonnetje gezet: ze kregen een oranje short en een VIP-arrangement voor een volgende wedstrijd van FC Emmen. Burgemeester Van Oosterhout nodigde Kim en Pieter daarnaast als gast uit voor Koningsdag. "We hebben voor jullie twee stoelen langs de route", aldus Van Oosterhout. Mogelijk komt het ook nog tot een gesprek met de 'ambtgenoot' van Pieter, liet de burgemeester weten.

Wanneer of hoe laat ook

Pieter hoort het allemaal verwonderd aan. "Ik zag dit echt niet aankomen", lacht hij. Vanmiddag zat hij voor zijn werk in Hengelo. "Mijn vrouw liet me opeens weten dat ik thuis moest zijn om 17.00 uur." Kim had die ochtend namelijk een telefoontje gekregen dat haar man was gekozen.