Assen herziet binnenstadsvisie: Winkelhart weer fors kleiner

De noordkant van het centrum, het winkelgebied ten noorden van het Koopmansplein, moet daarom de komende jaren verkleuren. Het gaat dan om het Ceresplein, de Cerestraat en de Oude Molenstraat. Dat krijgt een functie van wonen, werken en maatschappelijke voorzieningen.

Zuidelijke deel publiekshart

Assen wil van het zuidelijke deel van de binnenstad 'het publiekshart' maken. Dan gaat het om het gebied tussen cultuurpaleis De Nieuwe Kolk (DNK), het Koopmansplein en het Drents Museum. Dit deel is rijk aan historie en heeft aantrekkelijke winkelstraten waar het meeste publiek komt. Assen wil dat in de toekomst meer uitbuiten.

Wel moeten de Kop van de Vaart en cultuurpaleis DNK dan beter aansluiten op het nieuwe publiekshart en dus op het Koopmansplein en de Markt met al haar horecabedrijven. Dat zou moeten via het ombouwen van de drukke Weiersstraat tot verkeersluwe Weierslaan en het doortrekken van het terrassengebied van De Markt naar de Kop van de Vaart.

Dat blijkt uit de eerste herziene binnenstadsvisie van Assen, die vanavond is gepresenteerd. De oude visie dateert van 2017 en is door allerlei ontwikkelingen flink achterhaald. Zo krimpt het winkelhart steeds harder, vallen grote modeketens om door de opkomst van internet, waardoor de leegstand toeneemt. Ook is de regionale positie van Assen verder afgenomen.

Compact en korte looplijnen

Compact, korte en logische looplijnen en een aantrekkelijk winkel- en verblijfsgebied zijn voor de toekomst de belangrijkste ingrediënten. En dat mankeert er nu aan in hartje Assen. Volgens adviesbureaus is het centrum 'te groot en uitgestrekt'. "Looproutes zijn te lang, waardoor bezoekersstromen verdunnen en bezoekers slechts in een klein deel van het centrum komen. Door gebrekkige samenhang tussen de gebieden is navigeren lastig, als je niet bekend bent in de binnenstad", zo luidt de kritiek van de deskundigen.

Groene historische sfeer

De groene historische sfeer in het zuidelijke deel van het stadscentrum, en de bijzondere uitstraling door de architectuur van de panden, die mist volgens de adviesbureaus in het noordelijke deel van de binnenstad. Daar zijn grote winkelblokken neergezet, wat het gebied minder aantrekkelijk maakt." De zuidelijke binnenstad heeft een hoge verblijfskwaliteit. Het DNA van Assen en Drenthe is er duidelijk voelbaar door de historische panden. Horeca, kunst en cultuur gaan er hand in hand", klinkt het lovend.

Vanderveen de kern

Het commerciële winkelhart van Assen is te vinden rond het Koopmansplein, met 't Forum, het Mercuriusplein en de Kruisstraat. Warenhuis Vanderveen is daarin de kern, volgens de adviesbureaus. "Met straks het heringerichte Koopmansplein met meer groen, is dit de centrale plek in de stad. Parkeren is goed geregeld, loopafstanden zijn overzichtelijk en verschillende stromen komen hier samen."

Het liefst zou Assen in dit publiekshart ook de grote winkelketens willen hebben. Zo is er volop ruimte in bijvoorbeeld het voormalige V&D-pand. De focus van de herziene binnenstadsvisie ligt op winkelverplaatsing, zoveel mogelijk naar het compacte hart. Straten erbuiten, zoals het noordelijke deel, moeten transformeren. Het gaat dan om wonen en dienstverlening.

Hoewel de Mercuriuspassage nu nog in trek is als winkelstraat, is wel de vraag of dit in de toekomst niet beter een woonstraat kan worden, of een combinatie van beide. Er zitten veel modeketens, en door de opkomst van internet voorziet men toch ook daar een probleem.

De Mercuriuspassage in Assen is nu nog een drukke winkelstraat met veel modezaken, maar wonen is ook in beeld (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Triade als boodschappencentrum

Voor winkelcentrum Triade, dat ook aan de noordkant ligt, is volgens de analyse van de adviseurs een toekomst weggelegd als boodschappencentrum. Het ligt te ver van de compacte binnenstadskern om mee te blijven doen in het hoofdstedelijk winkelen. In Triade zit onder meer de Albert Heijn XL en er komt een vestiging van Dirk van der Broek, net als een nieuwe vestiging van voordeeldrogist Die Grenze. Triade kan zich volgens de deskundigen prima ontwikkelen als cluster voor dagelijkse boodschappen. Ook is er plek voor maatschappelijke voorzieningen.

Citadel zonder winkels

Voor winkelcentrum Cité, met onder meer Jumbo, Lidl, de Trekpleister en de Mediamarkt, wordt de toekomst een totaal andere zo is de verwachting. Dat is een toekomst zonder detailhandel. De supermarkten zullen verhuizen, aldus de analyse. De Mediamarkt heeft nog tot 2023 een huurcontract en al langer wordt gespeculeerd dat de Asser vestiging dan sluit. Volgens de adviseurs is het winkelvastgoed van de Citadel lastig te transformeren. Wat een alternatieve functie kan zijn, is een cluster van winkels in wooninrichting. Ook wordt gedacht aan onderwijsfuncties. De parkeergarage die er nu zit kan als bewonersgarage dienen, vanwege alle appartementen in de buurt, en ook steeds meer woningen in de Rolderstraat.

Winkelstraten die buiten het kerngebied liggen maar wel overeind blijven zijn Gedempte Singel, Marktstraat en Nieuwe Huizen en Oudestraat. Dat zijn straten met lokaal ondernemerschap, volgens de analyse, en dat willen ze behouden. Al wordt voor onder andere de Oudestraat wel gedacht aan een geleidelijke transformatie, naar een straat met meer ambachten, galeries en ook wonen.

Niet in beton gegoten

Volgens wethouder Mirjam Pauwels is het voorstel voor 'het compacte publiekshart' een eerste aanzet. "Er is nog niks in beton gegoten. We willen heel graag weten wat de stad ervan vindt. Er moeten moeilijke keuzes gemaakt worden en daar betrekken we graag alle partijen bij", aldus Pauwels.

Binnenstadsorganisatie Vaart in Assen rept ook over 'denkrichtingen', waarbij nog niks vaststaat en waarbij nu het veld aan zet is om een reactie te geven. "Al zal het voor sommigen toch een pijnlijke boodschap worden, want het zal je winkel maar zijn in een straat die moet verkleuren. Het gaat om moeilijke keuzes", zegt stadsregisseur Kjeld Vosjan.

Meepraten over binnenstadsvisie

Door corona is het volgens de gemeente lastig om een inspraakbijeenkomst te organiseren over de herziene binnenstadsvisie. Daarom komen er online sessies met ondernemers, vastgoedeigenaren en culturele instellingen. Ook alle inwoners kunnen meepraten. Vanaf volgende week dinsdag is er een speciale website online waar Assenaren drie weken lang hun visie geven op de eerste plannen en ideeën. In februari volgend jaar moet er in Assen een nieuwe binnenstadsvisie liggen.