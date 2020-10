DJ Roy Keuter over stotteren: 'Accepteer dat het zo is'

Met de campagne 'Dare to be y-y-you' richt het StotterFonds zich dit jaar vooral op jongeren. Jezelf durven zijn is al lastig genoeg, laat staat als je ook nog eens stottert. Keuter kan dat beamen. Zijn middelbareschooltijd was niet de makkelijkste tijd van zijn leven. "Ik heb me altijd wel een beetje anders voorgedaan dan hoe ik was. De onzekerheid wat in me had, heb ik altijd overruled door de clown te spelen."

Jezelf zijn

Inmiddels is het hem wel gelukt helemaal zichzelf te zijn. Het geheim: altijd eerlijk zijn en jezelf niet zo serieus nemen. "Ik zeg gewoon dat ik stotter, iedereen weet het. Ik zeg het nog voordat ik zeg hoe ik heet. Dan is het ijs gebroken en dat maakt de gesprekken zoveel gemakkelijker. Dat betekent dat het geen issue meer is, en dat ik er af en toe een grap over kan maken. Het is af en toe ook gewoon heel grappig."

Zo voorziet Keuter andere jongeren tegenwoordig van raad. "Die vragen mij dan hoe ze ermee om moeten gaan, met het stotteren. En het eerste waar ik echt op hamer is dat ze moeten accepteren dat het zo is."

Hoe anderen het beste kunnen reageren op een stotteraar? "Het is best wel cliché en heel moeilijk af en toe. Maar laat de ander maar gewoon uitpraten. Ik vind dat zelf ook wel moeilijk als ik praat met iemand die stottert, dan wil je een woord invullen. Maar dat hoeft niet. Laat diegene maar mooi aankloten.