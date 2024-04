Metershoge vlammen bij autobrand in Coevorden

In Coevorden is afgelopen nacht een busje volledig uitgebrand. De brand gebeurde op een oprit aan de Pieter Breughelstraat.

Rond kwart over één ontving de brandweer een melding. Toen de brandweerwagens arriveerden op de plek van de brand, stond het busje al volledig in lichterlaaie. De brand kon snel geblust worden, maar van het busje bleef weinig over.