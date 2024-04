Mantelzorg-app op maat wint landelijke prijs: 'Grote erkenning'

Na regionaal succes is de mantelzorg-app Valtes ook landelijk in de prijzen gevallen. De mobiele applicatie, die werkt als digitale assistent voor mantelzorgers, won bij de uitreikingen van de Nationale Zorginnovatieprijs.

Ontwikkelaars Erjen Derks en John Beuving uit Beilen wonnen de publieksprijs en mochten het podium van de Jaarbeurs in Utrecht beklimmen. Eerder dit jaar viel hen de regionale Zorginnnovatie Award van Noord-Nederland al ten deel.

Beuving beleefde de uitverkiezing als een 'emotioneel moment'. "En een extra bevestiging dat dit een groot probleem is", doelt hij op de vragen waarmee mantelzorgers worden geconfronteerd. "De app bewijst dat wij de juiste oplossing hebben gevonden. Dit is een grote erkenning voor mensen die in een thuissituatie zorgen voor een ander."