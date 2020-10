Man probeert ex af te persen en vernielt huis: celstraf geëist

"Vijf maanden geleden zouden we nog trouwen en nu zit ik hier." Hij is nog steeds 'flabbergasted', zegt hij tegen de drie rechters tegenover hem, maar hij schaamt zich wel diep voor wat hij heeft gedaan. De 55-jarige man wordt verdacht van een poging zijn ex en haar dochter uit Gieten af te persen, het vernielen van hun halve inboedel en het bekrassen van een politiecel.

De officier van justitie eiste gisteren in de rechtbank in Assen negen maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk tegen hem. Als hij vrijkomt, moet hij reclasseringstoezicht en een drugsverbod krijgen en ook een contactverbod met zijn ex en een verbod om de komende jaren in Gieten te komen, vindt de officier.

'Beetje in de war'

Hij was ooit voor zijn ex van Noord-Holland naar Gieten verhuisd. Toen zij hem in mei eruit zette, kon de man daar niet mee omgaan. "Ik was een beetje in de war", vat de man, die al een paar maanden vastzit, samen.

Op 11 mei ging hij als een razende tekeer in haar huis. Daarbij sneuvelden onder meer een aquarium, twee televisies, een keyboard, een printer, een koel-vriescombinatie, een vloer en een vaatwasser. Zelfs planten en bomen in de tuin moesten het ontgelden. Daarna stuurde hij zijn ex-vriendin een dreigmail, waarin hij 10.000 euro van haar eiste. Zou ze dat bedrag niet voor de volgende ochtend overmaken dan 'beloofde' hij haar de kinderen en haar ouders te doden. Haar dochter kreeg een soortgelijk bericht.

Twee keer opgepakt

Nadat hij werd opgepakt, kwam de man eind mei onder voorwaarden vrij. Toen ging hij opnieuw naar zijn ex, ondanks dat hij een huisverbod had gekregen en werd hij opnieuw opgepakt. Na zijn arrestatie bekraste hij de muur van een politiecel in Assen. De politie wil daarvoor ruim 2000 euro schadevergoeding van hem hebben. Zijn ex claimt ook ruim 2000 euro vanwege de vernielingen, maar ook de angst die hij haar heeft bezorgd.

De man zegt nog altijd niet te weten waarom de Gietense hun relatie heeft uitgemaakt. Zij heeft daarover bij de politie verteld dat ze erachter kwam dat hij schulden en een drugsverleden heeft. Dat had hij niet verteld. "Ik ben al 4,5 jaar clean en schulden heb ik niet meer!", aldus de Noord-Hollander. Toch wil de officier van justitie dat de reclassering de komende drie jaar in de gaten houdt of hij er wel echt afblijft.

Uitspraak: 5 november.