Stelling: Een complete lockdown zie ik niet zitten

Het aantal coronabesmettingen liep ook deze week weer verder op, tot zorgwekkende aantallen. Donderdag waren er 9000 nieuwe besmettingen op één dag. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames nam wel af, al worden er vanaf vandaag wel patiënten overgeplaatst naar Duitse ziekenhuizen om de druk op verpleegafdelingen te verminderen.

'Aanpak moet steviger'

Het Red Team is een groep onafhankelijke experts die (ongevraagd) advies geeft over het corona-beleid. De aanpak moet volgens hen echt steviger. "Alles is er daarom op gericht om gedurende een korte tijd mensen nog minder met elkaar in contact te laten komen. Dat is ook het doel van de huidige maatregelen, maar het moet echt strenger", zegt Wim Schellekens van het Red Team. "Als we nu voor een krachtige lockdown kiezen, kunnen we over een paar weken ons leven weer enigszins normaal oppakken."

Hoe denk jij erover? Zie jij een complete lockdown zitten?

