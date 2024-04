Tuindersvereniging Coevorden met handen in haar: steeds meer veel te grote bouwwerken

De tuindersvereniging in Coevorden zit met de handen in het haar. Op de vier volkstuincomplexen in de stad die de vereniging beheert, zijn in de loop der jaren steeds meer te grote bouwwerken geplaatst. "Jarenlang heeft de gemeente Coevorden dit door de vingers gezien, maar nu moeten we dit ineens halsoverkop aanpakken. Dat lukt ons niet."

Dat zegt Dennis Pals namens de vereniging. Enkele weken geleden ontving hij een brief van de gemeente, met het verzoek om die te grote schuurtjes en rommel op de complexen aan te pakken. In de brief vraagt de gemeente aan de vereniging om, met handhaving en naleving van de huishoudelijke en tuinregels, de kwaliteit van de volkstuincomplexen goed te houden.

'Geen visitekaartje voor de stad, zéker niet langs invalswegen'

"Wat we begrijpen, is dat kleine schuurtjes van maximaal twee bij drie meter zijn toegestaan bij de volkstuintjes, maar op veel plekken zie je inmiddels veel grotere bouwwerken staan, soms zelfs van tien bij vijftien meter. Hier en daar worden de tuintjes gebruikt om feestjes te organiseren onder een partytent of met afdakjes. En er zijn tuintjes die vooral betegeld zijn. We snappen wel dat dit geen visitekaartje voor de stad is, zéker niet op de plekken waar de volkstuintjes langs de invalswegen van Coevorden liggen."

'Vooral bij de wijk Tuindorp is het een probleem'

De tuindersvereniging, sinds vorig jaar onder een compleet nieuw bestuur, is naar eigen zeggen sinds augustus met huurders in contact om dit probleem aan te pakken. "Maar we merken dat dat nog niet echt opschiet en dat onze mogelijkheden beperkt zijn", zegt Pals. "Enkele tuintjes van huurders die in de tussentijd zijn gestopt, hebben we inmiddels geruimd, maar bij andere tuintjes staan nog steeds te grote bouwwerken. Vooral bij het volkstuinencomplex ter hoogte van de wijk Tuindorp is het een probleem."

De andere drie complexen zijn in en om de wijk Ballast te vinden, aan de Betsy Trompetterstraat, de Betsy Perkstraat en de Ballastweg. In totaal zijn er op de vier complexen ongeveer 75 tuinders. "Bij in totaal zeker veertig huurders is er sprake van te grote bouwwerken, al zien we dat het complex aan de Betsy Trompetterstraat er een stuk beter uit ziet."

'Wij zijn ook maar vrijwilligers'

Hoe het nu verder moet, weet Pals niet. "We hebben te horen gekregen dat we tot eind dit jaar de tijd hebben om te controleren en handhavend op te treden, want anders worden huurders wellicht geroyeerd. Maar hoe we dit voor elkaar moeten krijgen, weten we niet. Wij zijn ook maar vrijwilligers en we hebben weinig financiële middelen." Volgend jaar bestaat de tuindersvereniging 45 jaar. "We hopen dat we alsnog door kunnen gaan, want het zou heel jammer zijn als deze hele toestand er uiteindelijk toe leidt dat we als vereniging moeten stoppen."

De vereniging heeft nu een verzoek bij de gemeente Coevorden neergelegd voor ondersteuning, om dit probleem aan te pakken. "Het zou mooi zijn als we hier gezamenlijk uit gaan komen", zegt Pals. "Want er wordt nu ineens iets op ons bordje gelegd wat jarenlang niet is aangepakt, dat is niet reëel."

'Brief was niet bedoeld om druk uit te oefenen'

Volgende week staat inmiddels een gesprek met de gemeente gepland over de ontstane situatie. "Daar kijken wij positief naar uit", laat gemeentewoordvoerder René Nanninga in een reactie weten. "We willen samen bespreken hoe de afspraken verder nageleefd kunnen worden."