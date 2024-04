Hoogspanningsstation Ter Apelkanaal moet lucht geven aan overvol Drents stroomnet

Door een gebrek aan capaciteit is het Drentse stroomnet overvol. Dat raakt huishoudens, bedrijven en ook de voetbalvereniging in Peize. Maar er gloort licht aan het eind van de tunnel, want in Ter Apelkanaal is vandaag begonnen met de bouw van twee nieuwe elektriciteitsstations.

Een half jaar later

Danker is trots op het sporthuis voor 'heel sportend Peize', maar kan nog niet echt genieten van de moderne accommodatie. "Er is alleen een bouwaansluiting voor een straalkachel", zegt hij. "Zo kunnen we het sporthuis niet opendoen."

Jammer, want er zit een kampioenschap van het eerste elftal van de vereniging aan te komen. "Dat zullen we vieren in de oude kantine, inderdaad", zegt Danker. "Van Enexis hebben we te horen gekregen dat ze in het tweede kwartaal van 2024 de stroom zullen aansluiten. We hoopten 1 april al een bericht te krijgen dat ze zouden leveren, maar dat kan net zo goed 30 juni worden. We wachten af." Is dat laatste het geval levert Enexis dus ruim zes maanden later dan afgesproken.