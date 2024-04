Schoolklas Nieuw-Weerdinge tóch in de spotlights: lied op radio, Jeugdjournaal en Koningsspelen

De leerlingen van OBS 't Koppel in Nieuw-Weerdinge bevinden zich de laatste dagen in een emotionele achtbaan. Al maanden studeren ze een speciaal Koningslied in voor de komst van de koning naar Emmen, maar deze week zijn ze tot hun grote verdriet last-minute uit het programma geschrapt. Toch is het lied straks voor heel Nederland te horen.

De kinderen uit groep 7/8 stuiteren vandaag weer met een grote glimlach door het klaslokaal van muziekjuf Lisette Schriever, want ze hebben een uitnodiging ontvangen om het lied live op de nationale radio uit te voeren. En ook de gemeente Emmen kwam nog met een handreiking: tijdens de Koningsspelen op 26 april mogen de leerlingen optreden. Het studeren van de afgelopen maanden dus niet voor niets geweest.

'Beroemde school'

Voor de muziekjuf was het een chaotische dag. "De dag begon vanochtend om kwart voor negen met een telefonisch interview met Jan-Willem Roodbeen. Ik ben hiervoor even de klas uitgelopen, maar in alle klaslokalen zaten ze live te luisteren." Een uitbarsting van blijdschap ging door de school toen Roodbeen de woorden sprak: "Er is een ding leuker dan zingen voor de koning, en dat is zingen in de Ochtendshow."

"Dit is stiekem nog wel leuker dan optreden voor de koning", biecht Schriever lachend op. En de uitnodiging werd door de kinderen met enorm enthousiasme onthaald. "We worden een beroemde school", schalde door de gangen van OBS 't Koppel.

Jeugdjournaal

En daar hield het nog niet op voor de juf en haar leerlingen, want in de loop van de middag kwam ook het Jeugdjournaal op bezoek. "De kinderen waren helemaal wild. De aandacht noemt ze 'heel erg bijzonder'.

Op dat moment wist Schriever nog niet eens dat ook de gemeente Emmen overstag was gegaan. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) liet weten dat groep 7/8 van de school uit Nieuw-Weerdinge ook nog een uitnodiging kan verwachten van de gemeente Emmen om hun lied te zingen tijdens de Koningsspelen op 26 april. "Oh echt? Daar had ik nog niks van gehoord, maar dat is zeker heel leuk."

Meivakantie

Qua planning wordt het nog wel even puzzelen voor de juf en haar leerlingen. De ochtendshow van Radio 2 wil graag op 26 april langskomen in Nieuw-Weerdinge en ook de Koningsspelen worden op deze dag georganiseerd, maar de school heeft dan al officieel meivakantie. Er wordt dus aan de ouders gevraagd of de kinderen alsnog op 26 april langs kunnen komen om hun Koningslied uit te voeren.