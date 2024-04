Man gewond aangetroffen in Assen, vraagtekens over oorzaak

Op de Nieuwe Huizen in Assen is gisteravond een man gewond aangetroffen. Het slachtoffer is met de ambulance meegegaan naar het ziekenhuis, meldt de politie.

Rond 21.50 uur kwam de politie af op een melding van een vechtpartij tussen meerdere personen op het Koopmansplein. Toen agenten op het plein arriveerden, was er van deze vechtpartij alleen niets meer te zien. Tijdens een zoektocht in de omgeving troffen agenten de gewonde man aan op het naastgelegen Nieuwe Huizen. Of de man ook betrokken was bij de eventuele vechtpartij kon de woordvoerder van de politie nog niet zeggen.