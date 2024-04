Landelijke staking treft wasserij Hoogeveen, FNV dreigt met meer acties

Honderden werknemers van wasserijen staken vandaag voor betere arbeidsvoorwaarden. In Drenthe is een werkonderbreking gaande bij Elis in Hoogeveen, die de hele dag duurt.

Aanleiding voor de staking zijn door werkgevers gewenste aanpassingen aan de cao textielverzorging. Het gaat daarbij om meer flexibiliteit van de roosters en een loonsverhoging die in de ogen van FNV te karig uitvalt.

De vakbond zet in op minstens 9 procent loonsverhoging, ten opzichte van de 5 procent waarop de wasserijen zouden inzetten. Onder de cao waar het om gaat vallen ongeveer 7.000 mensen.

'Zeker vijftig werknemers uit Hoogeveen'

Naast Hoogeveen legt wasserettepersoneel vandaag op nog elf andere locaties het werk neer. Een deel van de Elis-werknemers in Hoogeveen is naar wasserij Moderna in Hardenberg gekomen, waar een manifestatie van FNV werd georganiseerd.

"We hebben hier zeker met tweehonderd man gestaan", zegt vakbondsbestuurder Dino Djulbic. "Uit Hoogeveen is een bus met stakers gekomen. En van wat we hoorden, paste niet iedereen die mee wilde, er ook in. Dus een aantal is met de auto gekomen. In totaal zeker vijftig mensen uit Hoogeveen."

Kort geding

Het doorgaan van de acties stond tot gisteren nog op het spel, omdat werkgeversorganisatie Federatie Textielbeheer Nederland (FTN) naar de rechter stapte. De wasserijen vreesden een te grote impact van de stakingen op ziekenhuizen en verpleeghuizen. Zij bezoeken de wasserettes voor schoon beddengoed en ander textiel.

De kantonrechter die het kort geding behandelde, stak geen stokje voor de stakingen, maar legde wel beperkingen op. Zo mag FNV bij maximaal twee zorgwasserijen per dag een staking houden en mogen de werkonderbrekingen maximaal 24 uur duren.

'Verslechteringen van cao worden niet geaccepteerd'