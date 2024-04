Extra flat naast nieuwe Arend Hoogeveen, ook meer parkeerplaatsen op komst

Woningcorporatie Domesta wil dit jaar beginnen met de bouw van het nieuwe flatgebouw De Arend in Hoogeveen. Daar komen 104 appartementen in, maar er zijn meer huizen onderweg. Uit plannen van de gemeente blijkt dat Domesta er nog een appartementencomplex naast wil bouwen.

Nieuwe spelregels

De nieuwe Arend, de Vierspanner en de woningen worden zoveel mogelijk duurzaam gebouwd. Er is echter wel een maar: de regels voor het gebied laten de bouw nog niet toe, stelt Hoogeveen. Om wel te kunnen bouwen moeten de regels veranderen. De gemeenteraad buigt zich er deze maand over.

Tegen de vlakte

De 'oude' Arend staat in de wijk Wolfsbos en blijft er tot het nieuwe gebouw af is. Bewoners kunnen tot die tijd op hun oude vertrouwde stekje blijven wonen om vervolgens in te trekken in het nieuwe gebouw zodra het klaar is.