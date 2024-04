Noordenveldse campagne tegen eenzaamheid, Nosolo, maakt kans op Appeltje van Oranje

Jeugdwerkers van Welzijn in Noordenveld (WiN) dingen mee naar een Appeltje van Oranje, een landelijke prijs voor sociale projecten. Om toenemende eenzaamheid onder jongeren tegen te gaan startte WiN twee jaar geleden de campagne Nosolo. Dit project is een van de vijftig initiatieven uit heel Nederland dat op de shortlist staat.

"Zowel uit onderzoek als uit observaties van onze jeugdwerkers bleek dat eenzaamheid onder jongeren groeit, ook in de gemeente Noordenveld", vertelt WiN-directeur Mathijs Euwema. "Vanuit WiN is er een behoefte geconstateerd om samen met de doelgroep activiteiten te organiseren. Onze jongerenwerkers zijn om tafel gaan zitten, ook met de jongeren zelf, om een plan te maken om deze eenzaamheid te bestrijden en hieruit is het initiatief Nosolo ontstaan."

Beweging

De Appeltjes van Oranje staan dit jaar in het teken van het tegengaan van eenzaamheid. "Het idee van Nosolo is dat het meer is dan alleen activiteiten. Het moet echt een beweging gaan worden", legt Euwema uit. De lijst aan activiteiten die Nosolo organiseert, breidt steeds verder uit. Euwema noemt het 'levende projecten die gaandeweg ontwikkelen'. "We maken video's met jongeren, hebben onze website opgetuigd, zijn bezig met een veerkrachtcursus en er wordt nu zelfs een podcast opgenomen."

Ook zoekt Nosolo de samenwerking met andere initiatieven, zoals Join Us, Dit is een landelijke stichting met als doel de mentale gezondheid te verbeteren van jongeren met eenzaamheidsgevoelens. Via Join Us kunnen jongeren tijdens online sessies met elkaar in contact komen. "Vorig jaar hebben we dit voor het eerst met succes gedaan, er waren negen aanmeldingen. Hier komt ook een vervolg op", vertelt Euwema.

Meer zelfvertrouwen

De feedback die de jongerenwerkers kregen op deze online sessies waren erg positief. "Er kwam naar voren dat ze er heel veel aan hadden: meer sociale contacten, minder eenzaamheid en meer zelfvertrouwen."

Ook ouders kunnen bij Nosolo aankloppen over eenzaamheid die ze zien bij hun kinderen. "Zij worden er op verschillende manieren bij betrokken. Zo hebben we vorig jaar voorlichting gegeven in de vorm van een theatervoorstelling. Ouders worden daarnaast ook betrokken bij de jeugdsozen waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten."

Uitbreiding

Ook andere Drentse gemeenten hebben al interesse getoond in het initiatief, dus de kans bestaat dat de 'beweging' verder uitbreidt in de provincie. "Onze jongerenwerkers zijn ook al op bezoek geweest bij een andere gemeente op voorlichting te geven."