Voor Altijd Indië

To komt in Kamp Tjihapit terecht. Een vrouwenkamp. Wrang genoeg vlakbij hun oude huis. Uiteindelijk wordt dat het grootste kamp op Java. "Maar een 'jappenkamp' lijkt in niets op wat wij, in onze beeldvorming van oorlogskampen zien, zoals bijvoorbeeld Auschwitz, met z'n barakken", legt Janneke Budding uit: "Het was een woonwijk in Bandung. Met gewone huizen, en met een omheining van bamboe." To was handig en slim en kwam al snel in de gaarkeuken te werken. Daar heeft ze trouwens Corry Vonk leren kennen, maar die werd al snel bevorderd en verantwoordelijk gemaakt voor de 'ontspanning'".

Naar binnen gesmokkeld in een kast

"De langste tijd zat To Budding in Tjhapit. Het kamp werd steeds voller. Ze had minder recht op ruimte dan de vrouwen die daar met een gezin gekomen waren. Naarmate er meer mensen waren, was er ook meer ziekte. Op een zeker moment moesten de jongens vanaf een bepaalde leeftijd naar het mannenkamp."

Lange tijd ook zag of hoorde ze niets van haar man, Aris. Totdat hij op een dag een ongelooflijk risico neemt om haar te bezoeken. Budding vertelt: "Tjihapit was dus een woonwijk, met gewone huizen, en de Japanners verzamelden de meubels, die kwamen in een depot terecht. Mannen uit de mannenkampen kwamen naar Tjihapit en daar heeft Aris gebruik van gemaakt om in een kast het kamp binnen te komen. 'Als ze me gevonden hadden was ik doodgeslagen', zei Aris Budding later. Zo hebben ze elkaar toch nog een keer kunnen zien."

Aris Budding (rechts) en zijn vrouw To op de treeplank, jaartal onbekend (Rechten: Familie Budding)

Een persoonlijke geschiedenis tegen de achtergrond van de wereldgeschiedenis

To en Aris Budding vertrekken in 1939, beiden begin twintig, verliefd en avontuurlijk aangelegd naar voormalig Nederlands-Indië. Met de MS Oranje naar Java. Aris Budding ging er werken voor Ons Belang. Een verzekeringsmaatschappij met een kantoor in Bandung. Negen jaar later keren ze terug naar Holland. In die periode brak de Tweede Wereldoorlog uit, en zaten To en Aris Budding in verschillende Jappenkampen opgesloten.

De periode drukt een stempel op de rest van hun leven. Hoewel ze er zelden over vertellen. Na hun overlijden is er dan dat persoonlijke archief, met vele getuigenissen van wat To en Aris is overkomen.

'Voor altijd Indië', zo heet het boek dat Janneke Budding uit Meppel schreef over haar schoonouders, Zondagmiddag 25 oktober deel 3 van Voor Altijd Indië in Drenthe Toen, van 12.00-14.00 uur op Radio Drenthe.

25/10 Drenthe Toen Podcast voor altijd Indie