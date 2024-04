Mireille herdenkt haar oom die Drenthe bevrijdde: 'Toch wel emotioneel'

Het is de nacht van 7 op 8 april 1945. Franse parachutisten, 702 in getal, stappen in vliegtuigen om boven Drenthe eruit te springen. De bruggen en wegen die zij overnemen helpen de Canadese hoofdmacht om Noord-Nederland te bevrijden.

"De een zegt 'als de er operatie niet was geweest waren we toch ook wel bevrijd'." zegt Harold de Jong over operatie Amherst. De Jong is kolonel van het leger en organiseert de herdenking. "Maar ik ken de rapporten van de Canadezen die heel blij waren dat de bruggen intact waren en dat zij daar niet voor hoefden te vechten."

Paul Duquesne

Onder de Franse parachutisten is ook Paul Duquesne. Tijdens de invasie in Normandië strijdt hij mee met het Franse verzet, maar al snel daarna voegt hij zich bij het vrije Franse leger en volgt hij de parachutistenopleiding. Vlak na die opleiding landt hij in Drenthe. Hij komt op 9 april om bij Zuidlaren. Hij wordt 25 jaar. De dochter van zijn broer, Mireille, is bij de herdenking in Assen.

In de familie Duquesne wordt weinig over Paul gesproken. De familie woont in Wevelgem, waar Paul ook is begraven. Andere familieleden waren betrokken bij de eerste wereldoorlog, die nog steeds meer indruk maakt dan de speciale operatie in Noord-Nederland. "Voor ons was het emotioneel, toch wel. Het is toch een herdenking voor 'nonkel' Paul, die wij eigenlijk niet echt gekend hebben", zegt Mireille bij de herdenking.

Monument

Jaren geleden kwam de familie voor het eerst naar de herdenking in Assen, waar de naam van oom Paul al sinds 1985 op het monument staat.

"Voor ons is het hard om te zien en tegelijk de dingen te weten van mijn papa. Hoe moeilijk dat lag in ons familieleven. In die tijd was het moeilijk voor mijn papa om over te praten. Het is heel emotioneel. We weten dat hij die dienst gedaan heeft, maar jammer genoeg weten we verder helemaal niets van Paul."