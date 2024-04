Doedeldoeken voor Koningsdag uit de drukker gerold: 'Ziet je eigen doedel straks terug'

De lange banner die langs de route tijdens Koningsdag komt te hangen is klaar. Op de banner staan de zogenaamde 'doedels' van ruim 3000 mensen die hebben meegedaan aan de doedelactie van de gemeente Emmen in aanloop naar Koningsdag. 2800 van die kleine penkrabbels kregen uiteindelijk een plekje op het grote spandoek.

De afgelopen maanden konden (amateur)kunstenaars uit alle windstreken meedoen aan de krabbelactie van Emmen. "Een doedel is een tekening die je maakt als je tijdens het telefoneren of aandachtig aan het vergaderen bent op papier kriebelt. Dat heet 'doedelen' (van het Engelse doodle). Het is eigenlijk één soort lijn. Vaak zijn het vlinders. Nu zijn het kroontjes, apen, je kan het zo gek niet bedenken", zei wethouder Guido Rink van Emmen na de bekendmaking van het Koningsdagprogramma op 14 maart.