Achilles 1894 wint prijs voor beste voetbalkantine van Drenthe

Zo trots als een pauw is hij, Henk Wuring, kantinebeheerder bij voetbalclub Achilles 1894 in Assen. Gisteravond werd 'zijn' voetbalkantine uitgeroepen tot beste van Drenthe. "Maar het voelt écht als een waardering voor al onze 150 vrijwilligers, ik kan het namelijk niet alleen, al kreeg ik de prijs in handen."

De verkiezing voor beste voetbalkantine van Drenthe wordt georganiseerd door Stichting Drents Voetbalmuseum, een initiatief van Richard de Vries en zoon Jarno uit Emmen. "Het ging ons om de beste en niet de mooiste kantine", zegt hij.

Van gehaktbal tot veiligheid

Wuring liep al een tijdje rond met het 'onderbuikgevoel' dat de prijs maar zo eens naar de kantine van Achilles zou kunnen gaan. "We zaten al bij de laatste drie, dus stiekem hield ik er wel rekening mee. Het bestuur wist het gisteren al, dat maakt het extra leuk. Ik voelde het toen ook aan, maar weet niet hoe dat kwam. Misschien hebben onze gehaktballen daar wel een rol in gespeeld", zegt hij met een knipoog.

Dat de reden voor de winst de goede gehaktballen zouden zijn, is alles behalve een gekke gedachte van Wuring. Volgens De Vries behoorden de kwaliteit en smaak van de gehaktballen namelijk tot een van de 11 criteria waarop de kantines beoordeeld zijn. "We hebben een zeskoppige vakjury die het afgelopen jaar gekeken heeft naar onder andere het terras, de veiligheid, de hygiëne én ook de gehaktbal."

11

De kantineverkiezing komt voort uit een eerder initiatief van De Vries en zijn zoon van vorig jaar. Toen gingen ze op zoek naar het mooiste amateurvoetbalshirt op de Drentse velden. Dit jaar kozen de 'museumdirecteuren' voor een tochtje langs de Drentse voetbalvelden na een online nominatieronde. Uit alle inzendingen werden 11 - naar het getal van een voetbalelftal - kantines geselecteerd voor de testronde.

Na een vakkundig rondje Drenthe dreven vijf kantines naar de oppervlakte. Zij scoorden op alle criteria het hoogste. "Daarna zijn we met elkaar een avond gaan zitten om een top drie te bepalen", zegt De Vries. "Toen hebben we uit de 11 criteria bepaald welke wij het belangrijkste vonden en daarna pakten we opnieuw de cijfers erbij. Achilles bleek het beste te scoren. Raptim en Hollandscheveld maakten de top drie compleet."

Gezonde voeding

Bij Achilles viel volgens De Vries vooral de gezonde voeding en de variatie daarin op. "Je ziet dat zij daar heel bewust mee bezig zijn en dat beloon je dan", zegt hij. Dit onderschrijft kantinebeheerder Wuring. Hij stelt dat hij sinds zijn aantreden zo'n vijf à zes jaar geleden veel heeft proberen te investeren in gezonde voeding. "Bij ons staat gratis fruit op de bar. We hebben liever dat een jongere dat fruit eet, dan dat we een zakje chips verkopen. Die marge pakken we 's middags na de wedstrijd wel weer terug met de bierverkoop", licht hij toe.

Doordat Wuring bijna dertig uur per week bezig is met zijn vrijwilligerswerk voor Achilles 1894 komt hij weinig toe aan het bezoeken van andere verengingen. "Dat vind ik wel jammer", zegt hij. "Ik zou graag andere verenigingen ook willen helpen met gezonde voeding."

Toekomst

De Vries kijkt tevreden terug op de verkiezing. Of ze volgend jaar opnieuw een elftal kantines aan zullen doen? "Dat weet ik nog niet, we doen alles vrijwillig en het kost ons veel tijd. Ik sluit het niet uit, maar misschien wordt het wel een andere verkiezing."