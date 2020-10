Nieuwe Drentse scheurkalender laat onze provincie zien: 'Niet 365 keer een schaap'

Lange file

Initiatiefnemer Hent Hamming kijkt bovenop het hoogste punt van Drenthe eens achterom. Op de VAM-berg is deze ochtend niet veel te zien en dat komt niet alleen door het mistige weer. "Hier had een lange file moeten staan met allemaal enthousiaste inzenders. Allemaal in afwachting of ze met hun foto in de kalender staan. Dat was mijn idee", verzucht Hamming.

De derde editie van de Drentse Scheurkalender had een presentatie moeten worden met zo'n vijfhonderd man. Maar op de mistige berg maakt Hamming er met een select gezelschap zelf maar een feestje van. Burgemeester Mieke Damsma van Midden-Drenthe mag de eerste scheurkalender ontvangen. "Dit is heel bijzonder. Fotograferen kun je blijven doen, ook in deze coronatijd. De kalender ziet er prachtig uit", oordeelt ze. "Ik ben heel nieuwsgierig naar alle foto's."

1000 inzendingen

Meer dan duizend mensen stuurden een kiekje vanuit de provincie in. Van onder meer landschappen, dieren en portretten. En alle inzenders proberen antwoord te geven op de centrale vraag 'wat beweegt jou in Drenthe?'. Damstra bladert door de kalender en stopt bij 27 juli, haar eigen verjaardag. "Een foto van schapen. Dat is wel echt Drents", beaamt de burgemeester. "Heel mooi."

De organisatie heeft geprobeerd een divers beeld van Drenthe te laten zien. "Iedereen mag meedoen en er zijn geen winnaars of verliezers. Maar we letten wel op het onderwerp, dus je ziet geen 365 schapen", zegt Hamming.

Voor sommige inzenders zit er een leuk extraatje in. Tien foto's zijn door fotogalerie Noorderlicht geselecteerd voor een aparte expositie. "Wij zijn erg gecharmeerd van het verhaal achter de foto. We noemen dat het narratief. Het moet een verhaal oproepen bij de kijker", zegt Kees van der Meiden, directeur van Noorderlicht en jurylid.

#drentsescheurkalender

Hoewel het feestje vandaag een beetje in het water viel, hoopt Hamming dat de inzenders thuis lol beleven aan de kalender. "Ik hoop dat ze het moment dat ze zichzelf vinden in de kalender willen delen met ons." Dat kun je doen door een foto of video op sociale media te plaatsen met de hashtag #drentsescheurkalender.