Zeearend vestigt zich in de kop van Drenthe: 'Hij gedraagt zich als de koning van De Onlanden'

Ze lieten zich vaker zien, maar Drenthe mag 'm nu echt welkom heten: de zeearend. De oervogel heeft zich in de kop van Drenthe genesteld. "Die terugkeer is echt een feestje", jubelt boswachter Bart Zwiers.

Met zijn verrekijker in de aanslag tuurt Zwiers over de uitgestrekte Onlanden. Hij weet het: ze kunnen zomaar overvliegen. En dat valt op. "Als een gigantische schaduw die over je heen jaagt. Met een traagheid, een soort van arrogantie of vertrouwen. Hij gedraagt zich als de koning van De Onlanden. Voor mij is dat de aanleiding om de verrekijker te pakken en de zeearend te spotten."