Supermarkten Lidl en Aldi in Coevorden mogen uitbreiden

Supermarkten Lidl en Aldi in Coevorden, beiden gehuisvest aan het EDS-plein, mogen hun winkels uitbreiden. Dat heeft de gemeente Coevorden besloten. Aan de voorkant van het supermarktcomplex kan de gevel 9 meter opschuiven, waardoor er voor beide discounters extra verkoopruimte ontstaat.

Voorwaarde is wel dat in het uitbreidingsplan de gevels van Lidl en Aldi in één lijn met elkaar worden verbonden met een 'bouwkundig element', omdat anders een onwenselijke gebroken voorgevel zou ontstaan, stelt de gemeente. Dat laatste omdat tussen de twee winkels die willen uitbreiden, een filiaal van Jumbo zit. Díe winkel heeft volgens de gemeente geen uitbreidingsplannen.