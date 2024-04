Hello Festival in recordtempo uitverkocht: 'Je gaat nu met ouders én kind'

Nog nooit eerder slaagde het Hello Festival aan de Grote Rietplas erin om in april van het festivaljaar uit te verkopen. Nu lukte het de organisatie wel met een recordaantal kaarten in een recordtempo. "Dit wordt de beste editie tot nog toe met ruim 20.000 bezoekers", zegt medeorganisator Wim Beekman trots.

Het Hello Festival, dat tot 2019 als Retropop door het leven ging, wordt sinds 2002 jaarlijks in Emmen gehouden. In de loop der jaren groeide het Emmer muziekfestival uit tot het grootste zomerse muziekfestival in Drenthe. Tal van muzieklegenden trokken de afgelopen 22 jaar naar Emmen - van Sir Tom Jones tot Lenny Kravitz. Dit jaar worden daar met Spandau Ballet frontman Tony Hadley en Sananda Maitreya (voorheen: Terence Trent D'Arby) twee jaren tachtig grootheden aan toegevoegd.

'Nieuwe aanwas groter'

De verklaring voor het verkooprecord ligt volgens Beekman grotendeels bij de editie van vorig jaar. "Vorig jaar hebben we een erg mooi festival kunnen neerzetten met een goede sfeer. Het is toch altijd een weerzien van oude bekenden, ook als je niet in Emmen woont. Dan zie je bijvoorbeeld ineens de jongens van Drenthina 4 weer lopen, waar je vorig jaar mee hebt gezeten."

Ook merken Beekman en de rest van het team van organisator No Limit Events dat de vruchten van de naamswijziging in 2019 nu geplukt worden. "We hebben natuurlijk te maken gehad met corona, daarna zag je een piek in de verkoop. Na de naamswijziging hebben we de line-up ook meer opgeschoven richting de jaren negentig en nul. Het is niet meer enkel jaren tachtig. Dat zorgt ervoor dat de nieuwe aanwas groter is dan het aantal afhakers", verduidelijkt hij.

'Vriendelijk'

De line-up voor 2024 is inmiddels compleet. Naast Hadley en Maitreya zijn ook Acda & De Munnik, Di-Rect, Bankzitters en anderen van de partij op 8 juni. Maar voor het feest dan écht kan losbarsten zit Beekman vanavond nog in een dansclub in Emmen voor de finale van de jongeren dj-wedstrijd van Stichting Liefde voor Muziek en Facet. Inzet: twee 'dj-slots' op het Hello-podium.

"Dit soort dingen, maken ons festival vriendelijk. Dat willen we ook uitstralen. Vergeleken met vroeger durf je nu met je ouders én je kind te komen", zegt Beekman. "Het woord gezellig vind ik dan ook te oubollig, we willen het vriendelijkste festival van Nederland zijn. Ook volgend jaar, wanneer we weer twee of drie eightees bands zullen strikken en artiesten uit de ninetees en jaren 2000."